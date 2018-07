Politischer Rückenwind für Erweiterung des Freistädter Krankenhauses

FREISTADT. FP-Bezirksobmann Peter Handlos reiht sich in die Phalanx der Unterstützer eines Ausbaus des Landeskrankenhauses Freistadt ein

FP-Bezirksobmann und Landtagsabgeordneter Peter Handlos Bild: FPÖ Landtagsklub

Einige Unruhe hat in den vergangenen Tagen die politische Diskussion um den möglichen Ausbau oder Nicht-Ausbau des Landeskrankenhauses Freistadt im Bezirk ausgelöst. Ein dafür reserviertes, zweieinhalb Hektar großes Areal wird von der Landesimmobiliengesellschaft gehalten. An einer weiteren, wesentlich größeren Fläche im Nordwesten des Krankenhauses haben private Investoren aus der Region ein Kaufinteresse.

Vorrang für Krankenhaus-Zubau

Dass der Ausbau des Krankenhauses gegenüber allen anderen Nutzungsvarianten absoluten Vorrang haben muss, bekräftigt nun der Bezirksobmann der Freiheitlichen, LAbg. Peter Handlos. „Wir müssen allen Überlegungen entschieden entgegen treten, die den Krankenhaus-Standort in Frage stellen könnten“, sagt Handlos im OÖN-Gespräch. Die mit der Fertigstellung der S10 kürzer gewordenen Fahrzeiten nach Linz dürften nicht zur Folge haben, dass Patienten künftig mehr in die Krankenanstalten des Zentralraums transportiert werden, anstatt sie in Freistadt zu behandeln.

Ähnlich wie zuletzt für das LKH Rohrbach wäre laut Handlos auch die Anschaffung eines MRT-Gerätes in Freistadt ein probates Mittel, um den Standort langfristig abzusichern und aufzuwerten: „Ein MRT-Gerät für das Krankenhaus Freistadt wäre eine wichtige Investition für die Menschen in der Region.“ Damit könnten etliche nächtliche Fahrten in Linzer Krankenhäuser vermieden werden.

Tempo bei Ost-Umfahrung

Damit die Pendler aus dem Bezirk Freistadt nicht vor den Toren der Landeshauptstadt im Stau stehen, begrüßt Handlos – er ist auch Verkehrssprecher der Freiheitlichen im Landtag – die Planungen für eine Linzer Ost-Umfahrung von Treffling über Steyregg nach Ebelsberg. Handlos: „Jetzt ist der Zeitpunkt, hier richtig Tempo zu machen, denn auch in Tschechien tut sich einiges in Sachen Autobahn Richtung Österreich. Es wäre fatal, diesen Verkehr durch Linz führen zu müssen.“

Gute Seele im Bezirksbüro

Für die Koordinierung der aktuell 16 freiheitlichen Ortsgruppen steht dem Bezirksobmann mit Ilona Schmolmüller eine neue Bezirksgeschäftsführerin zur Seite. Die gebürtige Innviertlerin lebt seit 14 Jahren im Bezirk Freistadt – in St. Oswald. Seit vergangenem Jahr ist die gelernte Bürokauffrau auch Obfrau der „Initiative Freiheitlicher Frauen“ (IFF) im Bezirk.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar adaschauher (2477) 04.07.2018 14:49 Uhr Na geh GESPA KH gehören doch in den Med Campus integriert und Frau Drda wird dann entscheiden was in Freistadt überhaupt gemacht werden darf. Drum stehen bei denn den Liesln in Linz die OPs leer! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema