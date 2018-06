Pläne für Rohrbacher Pflichtschul-Campus fix

Den Architektenwettbewerb für den Schulcampus in der Bezirksstadt ist geschlagen. Sieger ist Anton Steiner

ROHRBACH-BERG. Dort wo sich jetzt die Hauptschule und die Polytechnische Schule befinden, soll der Rohrbacher Pflichtschul-Campus entstehen. Die Idee: „Stell dir vor, es ist Schule und jeder will hin“ soll bis zum Jahr 2021/22 umgesetzt werden. Mit dem Architektenwettbewerb setzten die Verantwortlichen in der Bezirksstadt den nächsten Schritt. Seit Herbst 2017 beschäftigt sich ein Projektteam in Rohrbach-Berg intensiv mit der Sanierung dem Neubau und der Umgestaltung der Volks- und Mittelschule zu einem gemeinsamen Schulcampus in der Linzer Straße. Volksschule, NMS und Gemeinde arbeiten eng zusammen. Ein eigens erstelltes pädagogisches Raumfunktionsbuch ist die Grundlage für die neue Schule. „Wir wollen nicht nur das Gebäude erneuern, sondern die Schule neu denken“, freut sich Bürgermeister Andreas Lindorfer über den nächsten Schritt in der Umsetzung. Zum Architektenwettbewerb waren 16 Teilnehmer eingeladen, 12 reichten ein Projekt ein. Die sechsköpfige Jury unter dem Vorsitzenden Hauptpreisrichter Architekt Gernot Hertl hat die Projekte geprüft und beurteilt.

„Mit einstimmigem Beschluss der Jury ging das von Architekt Gerald Anton Steiner aus Linz eingereichte Projekt als Sieger hervor. Wir haben auf ein Schulprojekt der Zukunft gesetzt. Schließlich haben wir uns beim Workshop vorgenommen, nicht in der Kategorie ,ich und meine Klasse‘, sondern ,wir und unsere Schule‘ zu denken“, sagt Lindorfer. Der Baubeginn ist für 2019 geplant. Im Juli-Gemeinderat wird das Siegerprojekt vom Architekten Gerald Anton Steiner und der Oö. Wohnbau als Generalübernehmer vorgestellt.

Neues trifft Altes

Der Entwurf fügt zwischen den beiden Bestandsgebäuden der NMS und der Musikschule und dem Trakt mit denkmalgeschützter Fassade zwei kubische Neubaukörper hinzu.

Kiss-&-Ride-Spur vorgeschlagen

Der Architekt löst mit seinem Entwurf gleich auch ein leidiges Verkehrsproblem: So schlägt er eine Nebenfahrbahn mit Einbahnregelung und Haltespur für Busse und einen Kiss-&-Ride-Bereich vor. Die geforderten 40 Parkplätze sind auf zwei Bereiche aufgeteilt. Der südlich gelegene Parkplatz bietet zusätzlich eine gedeckte Abstellmöglichkeit für Fahrräder. Über diesen Parkplatz wird ebenfalls die Vorfahrt für Schüler mit Beeinträchtigung ermöglicht. Über eine „Schularena“ ist der Eingang für die externe Nutzung des Turnsaals zu erreichen. Im Westen in Richtung Sportplatz ist ebenfalls ein Zugang konzipiert.

Ein befestigter Vorplatz führt von der Linzer Straße zum Eingang, der direkt in das Zentrum, also ins „Herz der Schule“ führt. Der Eingang führt auf die „Magistrale“, die alle Schulteile von der Mittelschule bis zur Landes-Musikschule verbindet.

Die Ausspeisung, Bibliothek und ein Bereich für Vorträge oder Ausstellungen besetzt die zentralen Flächen im Erdgeschoß. Ein Flugdach schafft die geforderte gedeckte Verbindung zur Musikschule. Der Turnsaal ist nach Westen ausgerichtet. Durch die Nähe zum Gymnastiksaal entsteht die Möglichkeit, entsprechend Synergien zu nutzen.

Zwischen Volksschule und dem Bestand im Norden ist eine Schularena für Aufführungen konzipiert – eine Bühne und Stufen als Tribüne bilden die Basis für Inszenierungen vor der historischen Fassade. Zwischen NMS und Turnsaal führt eine Sitzstufenanlage in den Schulgarten im Osten. Das Gebäude wird zwar in Niedrigenergiebauweise als Massivbau mit entsprechenden Speichermassen errichtet, die Fassade soll aber aus Kostengründen als Vollwärmeschutz ausgeführt werden.

Erweiterung vorgesehen

Der vorliegende Entwurf bietet verschiedene Szenarien für zukünftige Erweiterungen des Schulstandorts, vor allem die Aufstockung der NMS zum Teil oder zur Gänze und auch die mögliche Aufstockung des Turnsaals garantieren eine hohe Flexibilität des Schulstandorts.

