Pkw überschlug sich - Lenker verletzt

SAXEN. Mit seinem Auto überschlagen hat sich ein Pkw-Lenker Samstagmittag in Saxen.

Bild: FF Saxen

Ein 23-Jähriger aus Grein fuhr am Samstag mit seinem Pkw auf der B3 von Grein in Richtung Saxen. In Saxen kam das Auto aus ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug schlitterte über eine leicht abfallende Böschung und überschlug sich mindestens zwei Mal in einem Maisfeld, ehe es auf dem Dach zum Liegen kam.

Der Unfalllenker konnte sich noch selbst aus dem Unfallwrack befreien. Anrainer leisteten Erste Hilfe und verständigten das Rote Kreuz. Der 23-Jährige wurde in das UKH Linz gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

