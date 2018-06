Pkw stürzte über Böschung und überschlug sich

UNTERSCHWANDT. Weil der Fahrer über das Bankett geraten sein dürfte, ist am Mittwochnachmittag ein Pkw zwischen Unterschwandt und Bad Leonfelden ins Schleudern geraten, ehe er über eine Böschung stürzte und sich dabei überschlug.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Der Unfall ist glimpflich ausgegangen: Während ein 33-jähriger Mitfahrer leicht verletzt wurde, überstanden sowohl der 19-jährige Pkw-Lenker sowie ein weiterer Insasse (49) das Unglück ohne Blessuren.

Auslöser dafür dürfte gewesen sein, dass der Fahrer aus Spielberg in der Steiermark in einer Linkskurve der B 38 mit dem Fahrzeug auf das Bankett gekommen sein und dadurch die Kontrolle über den Pkw verloren haben dürfte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dadurch brach das Heck aus und das Fahrzeug geriet ins Schleudern.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema