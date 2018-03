Personalnot führt zu Frust bei Freistädter Polizisten

BEZIRK FREISTADT. Sicherheits-Landesrat Elmar Podgorschek (FP) besuchte Einsatzorganisationen und diskutierte aktuelle Problemstellungen.

Sicherheits-Landesrat Elmar Podgorschek und LAbg. Peter Handlos vor dem Polizeikommando Freistadt. Bild: FPÖ Freistadt

FREISTADT. Den Anliegen und Sorgen der Einsatzorganisationen widmete Sicherheits-Landesrat Elmar Podgorschek einen Besuchstag im Bezirk Freistadt. Gespräche in der Tilly-Kaserne sowie bei Polizei, Rotem Kreuz und Feuerwehr standen dabei auf dem Programm. Begleitet wurde Podgorschek vom Tragweiner Landtagsabgeordneten Peter Handlos.

Frust bei Polizei

Überaus ernst sei das Gespräch im Bezirkspolizeikommando verlaufen, informierte Podgorschek bei einem Treffen mit Freistädter Regionalmedien. Denn die Exekutive stöhnt unter einem gravierenden Personalengpass. „Da klaffen der Soll- und der Ist-Stand weit auseinander. Ich habe im Gespräch einiges an Frust der Beamten wegen der daraus entstehenden Überlastung gespürt“, sagt Podgorschek. Als Beispiel nennt der Politiker die Spezialisten der AGM-Einheit (steht für „Ausgleichsmaßnahmen Schengen"): Diese seien öfter an der bayerischen Grenze im Innviertel im Einsatz als an ihrem angestammten Einsatzgebiet im Mühlviertel. Ein Zustand, den er umgehend mit dem Innenministerium besprechen wolle, versprach Podgorschek nach seinem Besuch. Abhilfe sei trotz verstärkter Bemühungen bei der Personalausbildung kurzfristig aber kaum möglich: „Es können aktuell nur so viele Polizisten ausgebildet werden, damit der Personalstand nicht noch weiter sinkt.“

Beim Treffen mit Feuerwehrkommandanten sowie Bezirkskommandant Franz Seitz in Leopoldschlag wurde auf die Dringlichkeit einer Ersatzbeschaffung für in die Jahre gekommene Einsatzfahrzeuge hingewiesen. Derzeit gibt es Ansuchen für drei Rüstlöschfahrzeuge, drei Löschfahrzeuge, vier Kleinlöschfahrzeuge und einem Kommandofahrzeug. Um die Einsatzfähigkeit zu gewährleisten sind in den kommenden Jahren mindestens zehn weitere Einsatzfahrzeuge zu ersetzen. Ein Wiedersehen mit Podgorschek wird es beim Feuerwehr-Bezirkstag am 23. März in Freistadt sowie beim Landesbewerb am ersten Juli-Wochenende in Rainbach geben, zu dem in Summe rund 20.000 Gäste erwartet werden.

Zuversicht beherrschte das Gespräch in der Tilly-Kaserne, nachdem sämtliche Schließungspläne vom Tisch sind. Podgorschek: „Wichtig ist, dass die Kaserne gesichert ist. Ohne Freistadt hätten wir in Oberösterreich nur drei Bundesheer-Standorte. Das ist für ein Bundesland unserer Größe eindeutig zu wenig.“ Zudem würden dezentrale Kasernen auch die Rekrutierung von Kaderpersonal beim Bundesheer erleichtern. Dies sei im Zentralraum wesentlich schwieriger.

