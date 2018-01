Pergerinnen sind vor heutigem Derby in Linz vor allem eines: Hoch motiviert

PERG. Die Prinz Brunnenbau Volleys wollen heute Abend den Steg-Fluch abschütteln

Die eindeutige 0:3-Abfuhr, die sie im Herbst im Bundesliga-Heimspiel gegen ASKÖ Linz Steg einstecken mussten, wurmt die Spielerinnen der Prinz Brunnenbau Volleys immer noch. Höchste Zeit, Revanche zu nehmen. Heute ist die Gelegenheit dazu: Um 18.30 Uhr trifft man im BG/BRG Urfahr erneut auf das Team von Coach Roland Schwab.

"Unsere Mädels sind für das Derby hochmotiviert. Vor allem haben die beiden Siege am Wochenende uns sehr viel Zuversicht gegeben. Es wäre schön, könnten wir Linz den einen oder anderen Punkt abluchsen", sagt Pergs Sportdirektor Josef Trauner.

Viel zu gewinnen gab es in den bisherigen Oberösterreich-Derbys aber nicht für die Prinzessinnen. In den fünf Duellen in der AVL setzte es ebenso viele Niederlagen. Verstärkt mit den beiden US-Girls Jordan Tucker und Hailey Murray sowie einer in Hochform agierenden Diana Mitrengova wollen die Machländerinnen heute den Tabellenführer überraschen. "Gegen Linz ist es immer ein besonderes Spiel. Alles ist möglich", sagt Kapitänin Sabrina Enzinger,

Auch am Sonntag müssen die Prinzessinnen auswärts antreten. Von der Außenseiterrolle im Derby schlüpfen die Pergerinnen beim Tabellenletzten in die Favoritenrolle. Josef Trauner: "Da sind drei Punkte Pflicht. Falls Salzburg nicht noch einmal für eine Sensation gegen Graz sorgt, sollten wir wieder an ihnen vorbeiziehen."

Zweier-Team im Cup-Finale

Die zweite Mannschaft der Pergerinnen hat sich für das am Sonntag anstehende Oberösterreich-Cup-Finalturnier qualifiziert. Sie spielen gemeinsam mit Linz/Steg, der VC Esternberg sowie Weberzeile Ried/Innkreis im Final Four des Harald Rößler Cups in der Sporthalle Lenzing.

