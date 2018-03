Perger Helfer spulten 400.000 Kilometer ab

PERG. Eine beeindruckende Bilanz legte die Ortsstelle des Roten Kreuzes bei ihrer Ortsstellenversammlung vor.

Ortsstsellenleiter Peter Breuer, Waltraud Mayr (Bezirksrettungskommando), Heidi Wagner, Kathrin Pilz und Florian Sonnleithner Bild:

Vor 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fand die diesjährige Versammlung der Perger Rot-Kreuz-Ortsstelle im Gasthaus Redl in Naarn statt. Auf der Tagesordnung der Mannschaft um Ortsstellenleiter Peter Breuer stand unter anderem die Wahl der Delegierten zur Bezirksversammlung. Außerdem wurden 38 Mitarbeiter befördert, viele geehrt und es wurde ausführlich über das abgelaufene Rotkreuz-Jahr berichtet. Unter anderem leisteten die 350 Freiwilligen der Ortsstelle Perg fast 50.000 ehrenamtliche Stunden. Um zu ihren Einsätzen zu gelangen, legten die Helfer in ihren Fahrzeugen mehr als 400.000 Kilometer zurück. Diese Zahlen sowie die Berichte über die vielen Aktivitäten und eine gelungene Fotopräsentation zeigten, wie stark verankert Freiwilligkeit und Menschlichkeit an der Ortsstelle Perg sind.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema