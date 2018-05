Per Reisebus fast fünf Mal zum Mond und zurück

SANKT ULRICH. Ein Busfahrer-Urgestein erzählt zum 70er, warum er eine Kapelle baute und dort jedes Jahr Maiandacht feiert.

Der Bus ist das zweite Zuhause von Rupert Hofer. Er ist dankbar für 3,5 Millionen unfallfreie Kilometer. Bild: (privat)

Warum Rupert Hofer eigentlich noch kein Buch geschrieben hat ist ein großes Rätsel. Material hätte das Mühlviertler Busfahrer-Urgestein für eine ganze Serie. Zu seinem 70er lädt er wieder zur Dankes-Maiandacht. Denn mehr als dreieinhalb Millionen Kilometer zu fahren, ohne selbst einen Unfall verursacht zu haben, ist schon was, wofür man dankbar sein kann. Diese Kilometerleistung hätte übrigens ausgereicht, um fast fünf Mal zum Mond und wieder zurück zu reisen. Der aus St. Ulrich stammende Chauffeur war 44 Jahre bei der Firma Pernsteiner beschäftigt. Von Südmarokko bis Murmansk am Eismeer, von Tunesien bis zum Nordkap und von Island bis Armenien durchquerte der Mühlviertler alle Länder Europas.

Nicht immer ungefährlich

Nicht immer war es bei manch großen Reisen ganz ungefährlich. Zum Beispiel bei einer Reise nach Ostanatolien im Jahre 1990: "Wir fuhren vom Berg Ararat an der iranischen Grenze ein Stück auf der bekannten Seidenstraße. Hinter und vor dem Bus fuhr die Polizei und gab uns Begleitschutz. Doch als wir aus der Syrischen Wüste zurückfuhren, passierte es: ein lauter Knall und die Splitter der Windschutzscheibe flogen bis zur dritten Sitzreihe zurück. Ich wollte stehen bleiben, um eine Frau in der ersten Reihe zu verarzten, doch der türkische Reiseleiter, der gerade hinten im Bus war, schrie: ‚Rupert, gib Gas!‘ Wir durften also nicht stehen bleiben, weil wir sonst überfallen worden wären", erzählt der Mühlviertler. Auch in Tunesien hatte er 1984 großes Glück: "Unmittelbar vor der Reise hatte es stark geregnet. Damals war es normal, dass die Straßen durch die Flusstäler gebaut waren – so strömte das Wasser fast einen Meter über die Straße. Wir mussten daher eine Umleitung fahren. Durch die vorangegangenen Regenfälle war diese Straße derartig aufgeweicht, dass wir nach drei Kilometern Fahrt regelrecht im Dreck stecken blieben. Alles war still im Bus, nicht einmal die Tür ging noch auf. Plötzlich rief ein Fahrgast aus der letzten Reihe: ‚Allah wird’s schon richten.‘ Ca. 30 Mal probierte ich, den Bus aus dem Schlamm herauszubekommen. Das alles war am Rande der Wüste – rundum kein einziges Haus. Aber wie aus heiterem Himmel stand plötzlich ein Schafhirte vor uns und zeigte uns den Weg quer durch die Wüste – also hatte es Allah tatsächlich gerichtet." Seit ich in Pension bin, sind meine Lieblingsländer Rumänien und Albanien, denn dort ist der Gast immer noch König und die guten Hotels lassen die Reisegäste immer erstaunen.

Dank und Feier

Auf der größten Reise seines Lebens, die ihn über den Kaukasus bis Georgien und Armenien führte, versprach Rupert Hofer, eine Kapelle zu bauen. Dieses Versprechen löste er auch ein und seither wird dort jedes Jahr Maiandacht gehalten. Heuer findet die Andacht am Pfingstmontag statt.

Zum 70er hat der Mühlviertler auch die Kärntner Musikanten "Hans und Martin" eingeladen. Den Pernsteiner-Fahrgästen sind die Musiker von der alljährlichen "Fahrt ins Blaue" bekannt. Diese gibt es schon seit 18 Jahren und es sind jedes Mal um die 400 Gäste dabei. Schon am Pfingstsonntag spielen Hans und Martin am Abend beim Karlwirt in St. Ulrich und am Pfingstmontag nach der Maiandacht bei Rupert Hofer (Stöcklhof 3, 4116 St. Ulrich).

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema