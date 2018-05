Pächter gefunden: In Hellmonsödt sperrt endlich "die Post" wieder auf

HELLMONSÖDT. Martin Rittberger eröffnet mit Gattin Julia im Juni und kehrt an die Wurzeln zurück.

Bald nicht mehr im Winterschlaf: Das frühere Gasthaus Post und die ebenfalls seit längerem geschlossene Bar werden wiederbelebt. Bild: (haas)

Das Gasthaus Post in Hellmonsödt wird wieder "die Post" und kehrt damit kulinarisch an ihre Wurzeln zurück. "Es wird gutbürgerlich mit Schnitzel, Schweinsbratl & Co. Wir machen aber auch kreative Saisongerichte", sagt der neue Pächter Martin Rittberger (35), der mit seiner Ehefrau Julia (28) das Gasthaus am 2. Juni wieder aufsperren will.

"Das Warten hat sich gelohnt", sagt der Linzer Steuerberater Markus Raml. Eineinhalb Jahre lang war der Miteigentümer des Gasthauses auf Pächtersuche. Nun hat der Hinweis eines Freundes den Gallneukirchner Rittberger aus Kärnten "heimgeholt".

Offen wird auch am Sonntag sein. Personalprobleme, wie sie andere haben, sind für Rittberger offenbar kein Thema. "Ich habe mein Team fast beisammen. Es gibt zwei Ruhetage. Da ist es einfacher, Leute zu bekommen", sagt der Neo-Wirt, der allerdings nicht selbst Küchenchef sein wird. Martin und Julia Rittberger lernten einander "auf Saison" kennen. Er war Barchef am Wörthersee und am Arlberg. Julia, eine Kärntnerin, arbeitet im Service. "Irgendwann wollten wir nicht für andere arbeiten, sondern unsere Ideen umsetzen", so Rittberger.

Die Neuen setzen nun endgültig einen Schlusspunkt hinter die Zeit, als das Gasthaus Post noch Culinariat hieß. Anfang 2017 war Koch Thomas Hofer nach drei Jahren in Hellmonsödt mit dem Culinariat ins Bergergut nach Afiesl übersiedelte, als Hofers Partnerin Eva-Maria Pühringer dort das Zepter übernahm. Das Gasthaus Post, alias früher Culinariat, gehört seit Herbst 2014 Markus Raml, Bruder Christoph und Immobilienmann Martin Reiter. Diese haben es von Ulrike Schachermayer, der Witwe des Unternehmers Roland Schachermayer, gekauft.

Auch die Bar wird übernommen

Das Ehepaar Rittberger übernimmt auch die zum Gasthaus Post gehörende Zimmervermietung und die ebenfalls seit längerem geschlossene Froschkönig-Bar.

