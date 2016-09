Orgelweihe am Erntedankfest

SANKT STEFAN AM WALDE. Aus dem Erbe des Pfarrers wurde eine Orgel angeschafft.

Die erneuerte Orgel in der Pfarrkirche St. Stefan am Walde. Bild: (Leherbauer)

Das Erntedankfest nutzte die St. Steffinger Pfarrbevölkerung auch, um das seltene Fest einer Orgelweihe zu begehen. Zu diesem Anlass studierte der Kirchenchor Sankt Stefan am Walde unter der Leitung von Barbara Neubauer die "Kleine Orgelsolomesse" von Joseph Haydn mit David Neumüller aus Traberg an der Orgel ein.

Sanierung fertig

Nach der Messe gab es einen kleinen Ausschank und zur Aufbesserung der Pfarrkasse wurden die alten Orgelpfeifen zum Verkauf angeboten. Nach der Außensanierung der Pfarrkirche in den Jahren 2007 und 2008 folgte 2012 die totale Erneuerung des Innenraums. Mit dem Neubau der Orgel ist die Sanierung der Pfarrkirche nun komplett. Nach einer Begutachtung durch Bundesdenkmalamt und Diözesaner Orgelbaukommission wurde 2014 die Planung eines Orgelneubaus in Angriff genommen. Orgel-Profi Gustav Auzinger plante das neue Kircheninstrument, legte die Anzahl der Manuale und Art und Bauweise der Register fest: "Aufgrund der festgestellten historischen Gegebenheiten wurde der einmanualige Spieltisch wieder ins Orgelgehäuse eingebaut und neun Register, Tremulant und Pedalkoppel neu erstellt. Die Windlade fand im Choraufbau Platz und ist somit akustisch wahrnehmbar, was den Orgelklang besonders zur Entfaltung bringt."

Den Auftrag zum Orgelneubau erhielt nach Prüfung dreier Angebote Orgelbaumeister Christian Kögler aus Sankt Florian, dem Heimatort des verstorbenen Steffinger Pfarrers Johann Landerl aus dessen Erbe die Pfarre einen Großteil der Orgelbaukosten bestreiten konnte. Zeit seines Lebens hat sich Pfarrer Landerl als Förderer und Gönner der Kirchenmusik erwiesen und ihm zu Ehren ist an der Orgel nun eine Gedenktafel angebracht, die an seine Verdienste erinnert. Das historische Orgelgehäuse wurde von Johann Pröll aus Sankt Georgen an der Ybbs prächtig renoviert.

Tischlermeister Konrad Kitzmüller aus Sankt Stefan am Walde baute nach Fertigstellung aller Orgelbauarbeiten schließlich Boden und Stufen auf der Empore ein, damit die nun auch eingeweihte Orgel dann im Mai 2016 aufgestellt und der Pfarre übergeben werden konnte.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 24 - 4?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema