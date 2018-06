Oeppinger Damen in der Stocksport-Bundesliga

OEPPING. Als erfolgreichste Moarschaft der Vereinsgeschichte treten Gerlinde Obermüller, Berta Flattinger, Mathilde Leitner und Rosi Spindlbalker heute die Reise nach Steinach am Brenner an.

Die Stocksportlerinnen Rosi Spindelbalker, Mathilde Leitner, Berta Flattinger und Gerlinde Obermüller (v.l.) treten in der Bundesliga West an. Bild: Thomas Fellhofer

Nachdem sich die Stocksportlerinnen in Asten den Landesmeistertitel sicherten und damit in die Bundesliga West aufstiegen, geht es morgen erneut um viel. Die besten Damen-Moarschaften aus Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg und Tirol treffen sich zum Bundesliga-Turnier. Die Siegerinnen steigen in die Staatsliga auf, einige bleiben als "Steher" in der Bundesliga. "Zumindest das zu erreichen wäre schon ein super Erfolg. In der Landesliga haben wir es auch so gemacht – einmal Steher, heuer aufgestiegen", erzählt Gerlinde Obermüller kurz vor der Abreise.

Ruhig und gelassen schießen

Die Taktik für das Turnier ist klar: "Wir wollen die Partie ruhig angehen und unser Turnier schießen. Erzwingen kannst du sowieso nichts", sagt Mathilde Leitner. "Wir wissen, was wir können und hoffen, dass wir es umsetzen können", ergänzt Rosi Spindlbalker, und Berta Flattinger weiß, dass es vor allem auf die Tagesverfassung ankommt: "Wenn dich das Maßen hunzt und sich der Stock einfach nicht niederlegt, kannst eh nix machen." Motiviert sind die Oeppingerinnen aber allemal.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema