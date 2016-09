ÖVP will Pendlerrouten beschleunigen: Mehr Halteverbote auf Einfahrtsstraßen

LINZ. Vor allem an den Stadteinfahrten aus dem Mühlviertel könnte kurzfristig gehandelt werden.

Nadelöhr Rudolfstraße: Ein Verkehrserreger ersten Ranges. Bild: VOLKER WEIHBOLD

An den Einfahrtsrouten aus dem Mühlviertel nach Linz gehört der Stau zum täglichen Ärgernis für Pendler. Die großen Bauprojekte wie die neue Eisenbahnbrücke, der Westring, die Bypass-Brücken für die Voestbrücke, der Ausbau des lokalen Schienenverkehrs und die Schaffung von Park & Ride-Anlagen brauchen noch Jahre, bis sie die Situation verbessern können.

Bis dahin müssen Sofortmaßnahmen gesetzt werden. VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer und VP-Abgeordnete aus den Mühlviertler Bezirken haben in einer Arbeitsgruppe kurzfristige und langfristige Vorschläge erstellt.

Eine Stoßrichtung der VP-Verkehrsstrategie für den Großraum Linz ist die Entlastung bei den Stadteinfahrten im Westen sowie im Norden von Urfahr. Ein Halte- und Parkverbot in der Rudolfstraße in den Morgen- und Nachmittagsstunden könnte zwei zusätzliche Fahrspuren in den Stoßzeiten für die Pendler zur Verfügung stellen, sagt Hattmannsdorfer. Zudem sollte die Schrankenöffnungszeit in der Ottensheimer Straße, die bereits jetzt bis 8.30 Uhr verlängert wurde, noch eine halbe Stunde länger gelten.

Bei der Einfahrtsroute über den Haselgraben bis zum Gründberg schwebt der ÖVP ebenfalls ein zeitabhängiges Parkverbot vor, das in Kombination mit der Beseitigung von baulichen Engstellen einen zusätzlichen Fahrstreifen schaffen könnte. Dieser wäre dann für Busse bzw. Fahrgemeinschaften ab drei Personen im Auto befahrbar und könnte den Verkehrsfluss aus dem Norden beschleunigen.

Eine wichtige Voraussetzung dafür wäre allerdings die Schaffung des seit Jahren vorgeschlagenen Park&Ride-Parkplatzes bei der Lederfabrik. Der scheint im Strategiepapier der Volkspartei unter den "langfristigen Baumaßnahmen" auf.

Kurzfristig verbessern könnte sich die Stausituation durch Taktverdichtungen im öffentlichen Verkehr, die Öffnung des Kraftwerkes Asten/Abwinden für eine Fahrspur und die Optimierung der Ampelschaltungen. Sie sollten sich, so der VP-Vorschlag, optimal an die Stoßzeiten anpassen.

"Die Menschen interessieren sich nicht für parteipolitischen Hick-Hack", sagt Hattmannsdorfer. "Ihnen geht es darum, wie sie möglichst rasch und effizient über die Donau kommen." Aufgabe der Politik sei, das mit einem Maßnahmenbündel zu gewährleisten.

