Oberngruber bekommt am Dreisessel Konkurrenz

NEUREICHENAU. Internationaler Bergpreis am Fronleichnamstag.

Christian Oberngruber nimmt die Dreisessel-Herausforderung an. Bild: (Schröger)

Der Fronleichnamstag steht im Dreiländereck im Zeichen des Radsportes. Denn am 31. Mai findet nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr zum zweiten Mal der internationale Dreisessel-Bergpreis statt. Start ist um 13 Uhr in Klafferstraß. Von dort aus geht es für die Rennradler auf 23 Kilometern und 740 Höhenmetern hinauf ins Ziel auf dem Dreisesselberg. Neben dem mit 1500 Euro dotierten Bergpreis gibt es auch eine Teamwertung und eine Sprintwertung. Für den Verein mit den meisten gemeldeten Fahrern gibt es 50 Liter Freibier und nach dem Rennen findet noch eine Verlosung statt. Die Straße ist ab 12.45 Uhr komplett gesperrt. Die Veranstalter empfehlen, bei der Eventhalle Altreichenau oder beim Start zu parken. Bei der zweiten Auflage wird auch der Vorjahressieger und mehrmalige Österreichische Amateur-Bergmeister Christian Oberngruber aus Sarleinsbach, der wegen des Hausbaues eine Rennpause eingelegt hat, an den Start gehen. Der bayerische Elite-Vize-Bergmeister Daniel Debertin, sowie die Teams Egger-Radler, RC Eindruck Sarleinsbach, das Österr. Polizeiteam und weitere starke Einzelfahrer werden ihm allerdings die Wiederholung des Vorjahressieges sicher nicht einfach machen.

Infos und Anmeldung: www.ernstls-sport.de

