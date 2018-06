Oberneukirchner Schülerchor sang bei Festival in Salzburg

OBERNEUKRICHEN. Die Neue Mittelschule Oberneukirchen vertrat Oberösterreich beim Kinderchorfestival in Salzburg.

Die Mühlviertler Schüler erlebten schöne Tage in Salzburg. Bild: (NMS)

Chöre aus allen neun Bundesländer nahmen am Kinderchorfestival in Salzburg teil. Auch die Schüler der NMS Oberneukirchen waren mit von der Partie. Höhepunkt des Festivals war das gemeinsame Galakonzert im Großen Saal der Stiftung Mozarteum. Im Herbst 2016 gründete Angelika Neumüller anlässlich des Bezirksjugendsingens des Bezirks Urfahr-Umgebung den Chor der NMS Oberneukirchen.

Seitdem singen und proben rund 56 Schülerinnen und Schüler, am Klavier begleitet von Musikschullehrerin Regina Nopp. Beim Landesjugendsingen in Linz erzielte der Chor einen ausgezeichneten Erfolg und wurde als Vertreter der Neuen Mittelschulen Oberösterreichs für die Teilnahme am Bundesjugendsingen in Graz nominiert. Die NMS Oberneukirchen wurde zudem mit dem Prädikat "Meistersingerschule OÖ." ausgezeichnet.

