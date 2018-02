Oberaigner rüstet 400 Ambulanzen für Iran aus

NEBELBERG. Größter Einzelauftrag im Bereich Umrüstungen.

Eine beeindruckende Fahrzeugflotte wird gerade umgerüstet. Bild: (Werk)

Gleich 400 Ambulanzfahrzeuge rüstet Oberaigner Powertrain momentan auf Allradantrieb um. Es ist der größte Einzelauftrag im Bereich Umrüstungen. Diesen arbeitet der Mühlviertler Antriebs-Spezialist im Auftrag des Krankenwagenherstellers C. Miesen aus Deutschland ab. Die 400 Rettungsautos sind für den Iran bestimmt. "Dieser Exportauftrag ist ein wichtiger Teil unserer weltweiten, erfolgreichen Exportoffensive. Mit jedem Export wird die ,Mühlvierter Erfolgsgeschichte‘ bedeutender", freuen sich die Firmenchefs Paul und Georg Oberaigner darüber, dass die regionale Nachfrage, wegen der hervorragenden Qualität und Verlässlichkeit der Fahrzeuge äußerst geschätzt wird. Innovationskraft und ein hohes technisches Know-how haben der Oberaigner Powertrain in den vergangenen Jahren immer wieder zum Wachstum animiert. Die Oberaigner-Werke in Nebelberg und Rostock/Laage arbeiten deshalb zurzeit in Vollauslastung. Obwohl die Exportquote des Unternehmens bei 90 Prozent liegt, sind Aufträge in dieser Größenordnung selbst für Oberaigner nicht alltäglich.

