OÖN luden Kandidaten zur Wahl-Diskussion

FREISTADT. Runder Tisch zur Freistädter Bürgermeister-Wahl.

Diskussionsrunde zur Freistädter Bürgermeister-Wahl am 4. Dezember. Von links: Moderator Bernhard Leitner, Elisabeth Paruta-Teufer, Johann Moser, Wolfgang Affenzeller und Rainer Widmann Bild: fell

Was braucht Freistadt in den kommenden fünf Jahren? Wie werden sich Umfahrung und Betriebsansiedlungen auf das Leben in der Stadt auswirken? Welche sozialen Impulse sind notwendig, und wie sieht es mit der Sicherheit aus? Diese und weitere Fragen kamen gestern bei einer Diskussionsrunde zur Sprache, zu der die Mühlviertler Nachrichten die vier Kandidaten der Freistädter Bürgermeister-Wahl luden.

Elisabeth Paruta-Teufer (VP), Wolfgang Affenzeller (SP), Johann Moser (Grüne) und Rainer Widmann (Bürgerliste WIFF) zeigten sich zwölf Tage vor der Wahl einig, dass Freistadt vor großen Herausforderungen stehe. Differenzen gab es in Sachen Budgetpolitik, bei der Gestaltung des öffentlichen Verkehrs sowie bei der Frage, wie stark die Stadt beim Betriebsbaugebiet entlang der S10 Einfluss nehmen soll.

Eine ausführliche Zusammenfassung der Diskussionsrunde sowie ein Video finden Sie in unserer morgigen Ausgabe sowie auf www.nachrichten.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 8 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema