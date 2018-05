OÖ-Radrundfahrt macht im Mühlviertel Station

MÜHLVIERTEL. Die Oberösterreichische Radrundfahrt beginnt mit dem Höhepunkt von der Universität nach Pelmberg.

Internationaler Spitzen-Radsport im Mühlviertel Bild: privat

Bei der Internationalen Oberösterreich-Radrundfahrt kämpfen 144 Profi-Radrennfahrer aus 20 Nationen in vier Etappen um den Sieg. Die Tour führt die Sportler auch durch das Mühlviertel: Denn ein Höhepunkt ist zu Beginn die Kurzetappe über 12,3 Kilometer von der Johannes Kepler Universität Linz zum Freilichtmuseum Pelmberg, die am 14. Juni um 19 Uhr startet. 555 Höhenmeter sind dabei zu bewältigen. "Die Topfahrer müssen hier alles geben, denn schon auf diesem Teilstück kann eine Vorentscheidung über den Toursieg fallen", sagt Tourdirektorin Helga Mitmasser. Die Gesamtlänge der Rundfahrt beträgt 445,4 Kilometer, 7420 Höhenmeter sind zu meistern. Diese Sportveranstaltung hat auch für den Tourismus große Bedeutung: "Zahlreiche Spitzenteams aus ganz Europa nehmen heuer an der Rundfahrt teil. Es wird spannend, ob Vorjahressieger Stephan Rabitsch seinen Titel 2018 ein drittes Mal verteidigen kann", sagt Vizepräsident Walter Ameshofer.

Spannende Kurzetappe

Die Oberösterreich-Radrundfahrt startet heuer wieder spektakulär: Nach den begeisternden Rennen in den letzten beiden Jahren wird auch 2018 wieder die Kurzetappe von der Uni Linz zum Freilichtmuseum Pelmberg gefahren. Die 12,3 Kilometer lange Strecke hat es mit 555 Höhenmeter und einer durchschnittlichen Steigung von 4,5 Prozent in sich. Auf der Strecke werden die Fahrer von zahlreichen Zuschauern angefeuert. Die abgesperrte Route verläuft vom Uni-Campus in die Altenberger Straße über Oberbairing zum Kulturjuwel Pelmberg im Mühlviertel auf rund 800 Meter Seehöhe.

Bei der Kurzetappe werden aber nicht nur Radprofis an den Start gehen, es soll ein Rennen für alle Radsportbegeisterten sein. Auch Amateure, Hobbyfahrer und Junioren können vor dem Start der Elite gegen eine geringe Nenngebühr teilnehmen und die 555 Höhenmeter nach Pelmberg überwinden. Die Profis starten das Eliterennen um 19 Uhr, bereits zuvor fahren die Amateure, Junioren und Hobbyfahrer, allein in dieser Kategorie wird mit 400 Startern gerechnet.

Internationales Radsport-Flair

Die 9. Internationale Oberösterreich-Radrundfahrt ist ein absolutes Radsport-Highlight in heimatlichen Gefilden, vom 14. bis 17. Juni herrscht internationales Radsport-Flair im Land ob der Enns. Die Rundfahrt mit insgesamt vier Etappen hat eine Gesamtlänge von 445,4 Kilometern und zieht die Radsportgemeinde weit über die Grenzen Oberösterreichs hinaus in ihren Bann. Die dritte Etappe führt die Sportler am 16. Juni von Eferding nach Ulrichsberg. Die Zielankunft wird nach dreimaliger Zieldurchfahrt beim Gemeindeamt Ulrichsberg um circa 14.50 Uhr sein.

