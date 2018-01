Neues Vereinshaus und 150 Termine

NEUMARKT IM MÜHLKREIS. Große Beteiligung am traditionellen Neujahrsempfang des Bürgermeisters der Gemeinde Neumarkt

Neumarkter Neujahrsempfang (privat) Bild: (privat)

Abgesandte von mehr als 30 Neumarkter Vereinen, Feuerwehren und der Bildungseinrichtungen folgten am Freitag der Einladung von Bürgermeister Christian Denkmaier (SP) zum gemeinsamen Gedankenaustausch. Vor dem Empfang konnten die neu geschaffenen Vereinsräume im historischen Seiberlhaus besichtigt werden, die schon bald als Treffpunkt für die ehrenamtlichen Initiativen bereitstehen.

Anschließend wurde gemeinsam auf das erfolgreiche Jahr 2017 zurückgeblickt und eine Vorschau auf das Jahr 2018 getätigt. Rund 150 Veranstaltungen sind bereits in Planung. „Neumarkt darf sich glücklich schätzen, dass die Vereine und auch die Feuerwehren verlässliche und wertvolle Impulsgeber für das örtliche Freizeit- und Kulturangebot sind“, sagte Bürgermeister Christian Denkmaier in seiner Dankesrede an die fleißigen Neumarkter, die durch ihre Arbeit in den Vereinen das Leben in der Gemeinde spannend und interessant machen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema