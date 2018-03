Neuer Tourismusverband „Mühlviertler Alm – Freistadt“

BAD ZELL. Die Verbände Mühlviertler Kernland, Mühlviertler Alm und Bad Zell schließen sich zusammen. 30 Gemeinden, 240.000 Nächtigungen, 800.000 Euro Budget und ein klares Bekenntnis zur Marke „Mühlviertel“

Wandern, Reiten, Genuss und Wellness sind die Kernthemen des neuen Verbands mit Sitz in Bad Zell. Bild: OÖ. Tourismus / Röbl

Nach dem „Mühlviertler Hochland“, das vor einem Monat aus den Verbänden Bad Leonfelden und Traumarena hervor ging, machen nun auch die Tourismusverbände im Bezirk Freistadt gemeinsame Sache. Unter der Bezeichnung „Mühlviertler Alm – Freistadt“ werden die bisherigen Tourismusverbände Mühlviertler Kernland mit 16 Mitgliedsgemeinden, Mühlviertler Alm mit acht Mitgliedsgemeinden sowie Bad Zell, Königswiesen und weitere eingemeindige Tourismusverbände gemeinsam auftreten.

Ein Strategie-Team aus zwanzig Touristikern der Region hat sich am Montagabend in Rechberg mit der inhaltlichen, organisatorischen und finanziellen Weiterentwicklung befasst. Die Orientierung an der neuen oberösterreichischen Tourismusstrategie und das klare Bekenntnis zur Marke „Mühlviertel“ bilden Voraussetzungen der künftigen Zusammenarbeit.

Der Fokus gilt dem Ausbau des Nächtigungstourismus einerseits und der Entwicklung des Ausflugstourismus andererseits. Drei Hauptthemen werden in den Mittelpunkt gerückt: Aktive Bewegung in der Natur, Gesundheit sowie Genussprodukte & Kultur-Highlights. Diese Themen wurden in drei Workshops mit insgesamt 100 Teilnehmern erarbeitet. „Wir haben den neuen Verband auf der Basis unserer Inhalte geformt. Das heißt: Welche Themen haben wir, wie passt das zusammen und wie bringt uns das als Region weiter. Es gab überhaupt kein Rosinen-Picken einzelner Gemeinden“, sagt Christian Naderer, Sprecher des Strategie-Teams.

Hauptsitz des neuen Tourismusverbandes wird Bad Zell. Dazu sind Büros in Unterweißenbach und Freistadt vorgesehen. Diese drei Standorte werden zu regionalen Kompetenzzentren entwickelt: Bad Zell für Gesundheit, Freistadt für Genuss & Kultur sowie Unterweißenbach für Bewegung in der Natur. Der formelle Start des neuen Tourismusverbandes ist mit 1. Jänner 2020 geplant.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema