Neuer Direktor der HTL will Perg als Kompetenzzentrum für IT etablieren

PERG. Gastschüler-Austausch soll verstärkt werden. Vernetzte Automobilität als Herausforderung.

Christian Reisinger ist Direktor der Informatik-HTL in Perg. Bild: lebe

Wie Christian Reisinger die Informatik-HTL in Perg weiterentwickeln will und welche Rolle dabei internationale Kontakte spielen, verrät er im OÖN-Interview.

Sie sind seit November für 330 Schüler und 40 Lehrkräfte verantwortlich. Ein Job, der Freude bereitet?

Unbedingt. Wir sind als Schule sehr gut aufgestellt. Unsere Absolventen genießen einen guten Ruf bei potenziellen Arbeitgebern und durch die Tatsache, dass viele unserer Lehrer neben dem Unterricht auch in der Wirtschaft tätig sind, bleiben wir mit unseren Inhalten am Puls der Zeit.

Dennoch muss sich gerade eine Technik-Schule ständig weiter- entwickeln. Was schwebt Ihnen hier als Direktor vor?

Zum einen ist klar, dass wir bei neuen Entwicklungen im Internet am Ball bleiben müssen. Industrie 4.0, Internet der Dinge, Mobile Computing oder autonome Verkehrssysteme sind nur einige der Schlagworte, die unsere Gesellschaft verändern werden. Da sind unsere Absolventen ebenso gefragt wie wir als Schule. Zum anderen habe ich mir zum Ziel gesetzt, die Schulpartnerschaft zu stärken. Eltern sollen schon beim Eintritt ihrer Kinder in die HTL wissen, was sie erwartet, was wir verlangen und wie sie sich aktiv einbringen können, um das Drop-out-Risiko möglichst gering zu halten. Denn wer eine technische Grundbegabung hat und fleißig ist, soll die zweifellos fordernde Ausbildung bei uns auch zu Ende bringen können. Eine Vision wäre es, dass wir Perg mit unserer Arbeit an der HTL innerhalb der kommenden 15 Jahre als IT-Kompetenzzentrum etablieren.

Sie waren vor Ihrer Bestellung zum Direktor unter anderem für internationale Projekte an der Schule verantwortlich. Wie wird es damit künftig weitergehen?

Die Internationalität wird eine noch stärkere Rolle spielen als bisher. Konkret denke ich an die Möglichkeit des Schüleraustauschs mit unseren Partnerschulen. Perger Schüler sollen zwei bis drei Monate im Ausland verbringen, umgekehrt will ich auch verstärkt Gastschüler nach Perg holen.

Wie steht es um die Kontakte zu Absolventen, die mittlerweile Karriere in der IT-Branche gemacht haben?

Die bestehen natürlich. Ich denke da etwa an Corinna Pinner, die bei SAP in der Schweiz als Procurement Solution Consultant tätig ist, oder an Dominik Rockenschaub, der mit seiner Firma Siconet mit VW und Porsche Informatik zusammenarbeitet. Ich möchte unsere Absolventen-Datenbank aber weiter ausbauen.

In der vierjährigen Fachschule gibt es ab Herbst den Schwerpunkt Medientechnik. Was sollen Jugendliche hier lernen?

Hier geht es darum, zusätzlich zur Hardware – also Netzwerk- und Systemtechnik – die Programmierung medialer Inhalte stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Also Video- und Bildbearbeitung sowie Audio-Technik. Damit werden die Fachschul-Absolventen zunehmend für Klein- und Mittelbetriebe der Region interessant, weil sie praktisch den gesamten Außenauftritt abwickeln können.

Letzte Frage: Internet und IT entwickeln sich rasend schnell. Sind da manchmal die Schüler mehr Up to date als die Lehrer?

Das kann schon vorkommen. Wir können nicht alle Trends in den Unterricht aufnehmen. Gerade bei Abschlussprojekten mit externen Partnern kommen Schüler mit Technologien in Kontakt, die noch ganz frisch auf dem Markt sind. Das sind manchmal Nischen, die man als Generalist gar nicht so im Auge hat. Dann zeigen uns die Schüler, wie sie Probleme selbstständig gelöst haben. Aber genau dazu bilden wir sie ja aus.

