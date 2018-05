Neuer Bezirksleiter: "Zivilschutz hat auch mit Eigenverantwortung zu tun"

BEZIRK ROHRBACH. Auf Notfallsituationen sollte man auch im eigenen Haushalt vorbereitet sein.

Drei Mühlviertler im Zeichen des Zivilschutzes: Landes-Geschäftsführer Josef Lindner, Präsident Michael Hammer und der neue Rohrbacher Bezirksleiter Valentin Pühringer (v. l.) Bild: Fellhofer

Das Thema Zivilschutz will der neue Rohrbacher Bezirksleiter des Zivilschutzverbandes Valentin Pühringer wieder mehr in die Köpfe der Mühlviertler bringen. Als Leiter der Abteilung Sicherheit bei der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach und aktiver Rotkreuz-Offizier bringt er für das neue Amt die optimalen Voraussetzungen mit. Vor allem die Themen Eigenvorsorge und Selbstschutz sind ihm ein großes Anliegen. "Zivilschutz ist nicht nur mit großen Katastrophen verbunden. Eigentlich muss man jederzeit auf Notfallsituationen vorbereitet sein." Die Selbsthilfe ist vor allem deswegen wichtig, um im Ernstfall auch die Einsatzkräfte zu entlasten. Wir hatten schon die Situation, dass ein erheblicher Teil der Einsatzkräfte damit beschäftigt war, Trinkwasser zu den Menschen zu bringen", erklärt der Neufeldner. "Ein Vorrat an Mineralwasser gehört ebenso zur Notfallausstattung wie Nahrungsmittelkonserven. Wie leicht eine Notkochstelle eingerichtet ist, zeigte bei Pühringers Amtseinführung Zivilschutz-Landesgeschäftsführer Josef Lindner. Drei Dosen, eine Brennpaste und schon kann das Notfall-Gulasch erwärmt werden.

Seine Arbeit will Pühringer vor allem auch bei den Kindern ansetzen. So soll es nicht nur die Warnwesten-Aktion weiter geben, sondern auch wieder eine Sicherheits-Olympiade.

Am 7. November ist wieder ein Vortrag zum Thema Blackout geplant. So ein länger andauernder überregionaler Stromausfall ist durchaus ein realistisches Szenario. "Vorsorgen für den Katastrophenfall ist ebenso wichtig wie einfach", sagt Oberösterreichs Zivilschutzpräsident Michael Hammer. "Unser Ziel ist es, dass jeder Bürger eine Woche autark leben kann, somit sein Haus nicht verlassen muss und keine fremde Hilfe benötigt." Um die richtige Notfallbox zusammenzustellen gibt es Broschüren vom Zivilschutzverband. Dort hinein gehören etwa Lebensmittel-Rationen, genügend Trinkwasser und ein energieautarkes Radio – nach einem Blackout senden die Rundfunkanstalten mindestens noch 72 Stunden. Auch eine Kurbel-LED-Lampe oder Brennstoffpaste gehören in so eine Notfallbox.

Man kann sich auch über den Webshop des Zivilschutzverbandes für den Notfall eindecken: www.zivilschutz-ooe.at, Telefon 0732 / 65 24 36.

