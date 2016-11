Neue Pflegedirektorin für das LKH Rohrbach ab April

ROHRBACH. Nach ärztlichem Leiter und Verwaltungsdirektor wird nun auch die Pflegedirektion am Landeskrankenhaus Rohrbach in neue Hände gelegt.

Christa Freunthaler löst Gertrude Schmitzberger im Frühling als Pflegedirektorin in Rohrbach ab. Bild: (Wiesler)

Gertrude Schmitzberger verabschiedet sich im Frühling in den Ruhestand. Sie war seit 2010 Teil der kollegialen Führung des Spitals. Die 44-jährige Christa Freunthaler wird im April 2017 neue Pflegedirektorin am gespag-Spital in Rohrbach. Sie wird damit Chefin über die 352 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege und Mitglied der kollegialen Führung des Rohrbacher Spitals. Die gebürtige Waidhofnerin Christa Freunthaler absolvierte ihre Ausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin in den Jahren 1989 bis 1992 in Linz. Darauf aufbauend folgten diverse Managementausbildungen – Bereichsleitung für das mittlere Management, Sonderausbildung Pflegedienstleitung und 2011 der Masterlehrgang Leadership und Soziales Management.

Neu in der gespag-Familie

Christa Freunthaler wechselt von der Klinik der Diakonissen Linz in die gespag. Bei den Diakonissen war Freunthaler in der Pflegedienstleitung tätig und war verantwortlich für die Bereiche OP, Anästhesie, Intermediate Care Unit, die Medizintechnik, die Tagesklinik und die Physiotherapie. Davor war sie mehr als acht Jahre bei den Barmherzigen Schwestern – zuletzt als Bereichsleiterin für die Abteilungen Gynäkologie und Plastische Chirurgie. "Nach einem Grundsatz, der da lautet: ‚Wir müssen sowieso denken, warum nicht gleich positiv?‘ – versuche ich, den Menschen auch so zu begegnen und meine Aufgaben zu erledigen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung", sagt Freunthaler zu ihrer Bestellung. Die begeisterte Skifahrerin und Hobbyköchin lebt mit ihrem Partner in Linz und hat zwei Töchter im Alter von 11 und 14 Jahren.

