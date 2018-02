Neue Betriebe – Lückenschluss an der B 127 möglich

ROHRBACH-BERG. Armin Kandlbinder macht mit seinem Zentrum rund um das Auto den Anfang – weitere Betriebe könnten folgen.

Im alten ASZ-Gebäude begann vor 15 Jahren die Firmengeschichte von Automobile Kandlbinder – jetzt baut der Filius neu. Bild: (fell)

Armin Kandlbinder setzt mit dem Bau eines Kfz-Zentrums vor den Toren Rohrbachs den ersten Schritt zur Erschließung eines neuen Betriebsareals. Die Fläche zwischen Altstoffsammelzentrum und Lagerhaus-Kreuzung beziehungsweise dem Küchenstudio Eilmannsberger gilt in der Stadtgemeinde als Hoffnungsgebiet. Das Areal ist in Privatbesitz, könnte aber grundsätzlich für den Betriebsbau zur Verfügung stehen. "Wir werden die Fläche im örtlichen Entwicklungskonzept als Erweiterungsfläche vorsehen", bestätigt Bürgermeister Andreas Lindorfer (VP) auf OÖN-Anfrage. Im Endausbau könnte es sogar eine Parallelstraße zur B 127 geben. Bis es tatsächlich zum Lückenschluss entlang der B 127 kommt, werden aber sicher noch einige Jahre ins Land gehen. "Wir sind immer auf der Suche nach Flächen, weil es auch immer dementsprechende Anfragen gibt", sagt Vizebürgermeister Manfred Stallinger, der sich eingehend mit der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Rohrbach-Berg beschäftigt.

Großes Kfz-Zentrum

Egal wann, und wie viele Firmen noch folgen mögen, Armin Kandlbinder macht in den kommenden Wochen den Anfang. Denn schon im März will er loslegen. Mit seiner AK Immo GmbH baut er auf dem Areal von 6000 m2 eine 1400 m2 große Halle. Er selbst nimmt mit seiner Hauptfirma "Automobile Kandlbinder" den größten Teil des Gebäudes ein. Kandlbinder betreibt dann am neuen Standort den Autohandel, die Werkstatt und den Quad- und ATV-Handel. Die Firma wurde vor 15 Jahren von seinem Vater Siegfried gegründet. Schritt für Schritt übernahm der junge Unternehmer den Gebrauchtwagenhandel, die Werkstatt und schließlich im Vorjahr den Quad- und ATV-Handel. Einen weiteren Bereich vermietet er an seinen Bruder Florian, der mit seiner "Lack-Box Flo", von Götzendorf nach Rohrbach übersiedeln wird. Neben der Lackiererei bietet Florian Kandlbinder auch alle Karosseriearbeiten an, weshalb sein Betrieb, der noch am elterlichen Hof untergebracht ist aus allen Nähten platzt. Auch er freut sich schon auf die neuen professionellen Räumlichkeiten in Rohrbach.

Umzug bis Oktober

Zusätzlich zur Familie Kandlbinder wird auch die Firma Hartl-Kfz aus Arnreit nach Rohrbach übersiedeln. Hartl hat sich auf die Aufbereitung von Kfz spezialisiert darunter fällt auch die Beklebung und Folierung von Autos sowie Arbeiten am Fahrwerk. "Im Grunde entsteht ein richtiges Center rund um das Kfz", freut sich Armin Kandlbinder, der sich mit dem Bau einen Traum erfüllt.

Der Baubeginn für das neue Gebäude ist deswegen schon für März geplant, weil Kandlbinder schon bis Oktober übersiedeln will.

