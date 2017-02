Nervenflattern bei den Kriechmayr-Fans

GRAMASTETTEN. In der Heimat von Vincent Kriechmayr wurde gestern die WM-Fahrt des Skistars eifrig vor den TV-Geräten mitverfolgt: Stolz überwiegte den Frust über eine knapp verpasste Medaille.

Unterstützung für Vincent Kriechmayr aus der Heimat: Sabina, Matthias, Romana, Heinrich und Jacoba reisten zum Daumendrücken nach St. Moritz. Bild: privat

Die Daumen waren fest gedrückt, der Puls weit über dem Normalwert und die Augen auf den Bildschirm fixiert, als sich Rennfahrer Vincent Kriechmayr gestern kurz nach Mittag aus dem Starthaus katapultierte und mit Startnummer eins Fahrt auf das Super-G-Podium aufnahm. Unten im Ziel fieberten Papa Heinrich, Schwester Jacoba, Cousine Sabina, Cousin Matthias und Tante Romana stellvertretend für alle daheimgebliebenen Fans im Zielstadion von St. Moritz mit. "Wir waren natürlich sehr aufgeregt, obwohl wir wissen, was Vincent drauf hat. Dass er Klasse hat, hat er mit dem fünften Platz sehr gut bewiesen", sagt Schwester Jacoba, die sich nach der Siegerehrung mit den Familienmitgliedern wieder auf den Heimweg machte.

Aus der Ferne bangte Vincents Cousine Monika Schöllhammer. "Ich war sehr nervös", erzählt die Obfrau des Kriechmayrschen Fanclubs, die die Fahrt von Vincent vor dem Bildschirm in der Arbeit mitverfolgte. Ähnlich erging es auch den Gemeindebediensteten von Gramastetten, der Heimatgemeinde von Kriechmayr.

Allen voran Bürgermeister Andreas Peter Fazeni, der nach einem Termin in Linz schnell heimfuhr, um Vincent die Daumen vor dem Fernseher zu drücken. "Seine Fahrt war sensationell, trotz eines kleinen Hacklers, der möglicherweise den Podestplatz gekostet hat", analysiert der VP-Ortschef, der seinem inzwischen bekannten Mitbürger einen Schneepflugbonus verliehen hätte. "Dann wären die etwas mehr als drei Zehntel auch noch drinnen gewesen und unser Vinc wäre mit einer Medaille heimgekehrt", scherzt Fazeni, der dem 25-jährigen Skisportler noch Großes prophezeit. Die Platzierung rückt in den Hintergrund seines Gedächtnisses, es überwiegt der Stolz. Wie auch bei Vincents Oma Berta, die wie Mama Gertrudis und Zwillingsbruder Rafael daheim in Großamberg die Daumen drückten. Dass es ihr Enkel so knapp nicht aufs Podest geschafft hat, kann die Großmutter gut verkraften. "D’Hauptsach’ is’, dass dem Vincent nix passiert is’, dass er g’sund im Ziel angekommen is’. Wissen S’ man fürchtet sich schon a bisserl", erzählt die betagte Frau.

Hoffen auf Fahrt nach St. Moritz

Einer, der ihren Enkel schon lange begleitet, ist Bernhard Humer vom TVN Wels, der Talentschmiede Kriechmayrs. "Vincent hätte sich die Medaille sehr verdient, und es wäre auch für uns als Flachlandverein sehr schön gewesen, weil ein Titel die Nachwuchssportler sehr anspornen würde", sagt Humer, der auf einen weiteren WM-Einsatz von Vincent hofft. "Ich kann mir vorstellen, dass ihn das Ergebnis beflügelt. Hoffentlich ist er bei der Abfahrt dabei."

Ein Wunsch, den auch Monika Schöllhammer hegt. Wird er für den Kader nominiert, würde sie dafür auch die 500-Kilometer-Autofahrt in den WM-Ort St. Moritz auf sich nehmen, um ihren Cousin am Samstag laut anzufeuern.

Mehr zum Thema