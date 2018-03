Nachwuchs im Tiergarten Walding - Alpakafohlen "Mercedes"

WALDING. Der Tiergarten Walding hat zum ersten Mal in diesem Jahr Zuwachs bekommen. Alpakafohlen "Mercedes" ist erst vor wenigen Tagen zur Welt gekommen.

"Mercedes" und ihre Mama "Mia" Bild: Tiergarten Walding

Mit ihrer stolzen Alpaka-Mama "Mia" hält sich das Fohlen bereits draußen auf der Wiese auf und schnuppert Frühlingsluft. Mit ihrer Lebensfreude steckt sie alle Besucher an. Den Namen "Mercedes" hat das Alpaka von ihrer Urgroßmutter, die noch in Südamerika geboren war und den ersten Stuten in der Waldinger Alpakaherde angehört hat.

"Die Besucher, allen voran die Kinder, konnten gar nicht aufhören das kuschelige Fell der kleine 'Mercedes' zu streicheln", schreibt der Tiergarten Walding in einer Aussendung.

