Nach den Ferien öffnen Schulen ihre Türen und Tore

MÜHLVIERTEL. Vielfältiges Informations- und Mitmach-Programm an Schulen. Die FH Hagenberg öffnet sich für Berufstätige.

Sportlich geht es an der Neuen Mittelschule in Ulrichsberg zu. Bild: Schule

Neue Mittelschule oder Gymnasium, Musikschwerpunkt oder sportliche Zusatzausbildung – das Angebot der Mühlviertler Schulen ist vielfältig, die Schüler können frei wählen. An den Tagen der offenen Tür präsentieren sich die Bildungseinrichtungen im besten Licht.

1. Neue Sportmittelschule Ulrichsberg: Die Neue Mittelschule und Sportmittelschule Ulrichsberg lädt am 24. Jänner von 13.30 Uhr bis 16 Uhr alle Eltern mit ihren Kindern zum Nachmittag der offenen Tür. Es gibt einen "Abenteuer-Spielplatz" im Turnsaal, eine Station mit physikalischen Versuchen und die Möglichkeit, mit dem Mikroskop zu arbeiten. Außerdem stellt sich die bekannte Schulgalerie vor. Außerdem stehen Sportvorführungen der Sportklassen auf dem Programm. Es wird auch das neue Unterrichtsfach "Digitale Elektronik" vorgestellt. schulen.eduhi.at/nmsulrichsberg

2. Tourismusschulen Bad Leonfelden: Am Freitag, 12. Jänner, laden die Tourismusschulen Bad Leonfelden von 12 bis 16.30 Uhr zum "Tag der offenen Tür" ein. An diesem Informationstag präsentieren die Schulzweige ihr vielfältiges Ausbildungsangebot. Den ganzen Nachmittag über finden Führungen durch die Schule statt. Dabei wird Schülern und Eltern ein Überblick über die zukunftsorientierte Ausbildung an der Schule im Bereich Tourismus- und Freizeitwirtschaft geboten. www.baletour.at

3. Polytechnische Schule Bad Leonfelden: Die PTS Bad Leonfelden öffnet am Mittwoch, 24. Jänner (9 bis 15 Uhr), ihre Türen. Schüler und Eltern können sich über den Schultyp, die Lehre sowie die Lehre mit Matura informieren und bei einem Interessenstest ihre Talente abklären. Den ganzen Tag über besteht die Möglichkeit, am Fachbereichsunterricht teilzunehmen und mit Firmen in Kontakt zu treten. Wer gleich vor Ort eine Anmeldung abgibt, hat eine Zuteilung für den gewählten Fachbereich fix in der Tasche. www.ptsleon.at

4. Gymnasium Rohrbach: "Wir fördern Talente" ist das Schulmotto des Rohrbacher Gymnasiums. Beim Tag der offenen Tür am 19. Jänner (14 bis 17.30 Uhr) geben die Gymnasiasten Schülern aus den Volksschulen und den vierten Klassen der Neuen Mittelschule Einblick in ihren Bildungsalltag. Treffpunkt für die NMS-Schülerinnen und Schüler ist um 15.30 Uhr vor dem Festsaal. Bei Workshops und Präsentationen zeigt sich das Gymnasium nicht nur von der naturwissenschaftlichen Seite, sondern auch von der künstlerisch-musischen. www.brgrohrbach.at

5. Europagymnasium Baumgartenberg: Bei einer Rätselrallye durch das Schulgebäude werden die interessierten Volksschulkinder am Tag der offenen Tür mit den verschiedensten Bereichen des Europagymnasiums vertraut gemacht. Auch Spiel-, Sport- und Bastelaktivitäten sowie die Teilnahme an realen Unterrichtssequenzen der Privatschule und kurze Info-Blöcke über Nachmittagsbetreuung, Schwerpunkte und Schulprofil stehen am Freitag, 12. Jänner (10 bis 13.30 Uhr), auf dem Programm. www.eurogym.info

6. NMS 1 Perg: Bereits übermorgen, Mittwoch, gibt es an der NMS 1 Perg einen Tag der offenen Tür (8.30 bis 12.30 Uhr). In einem Stationenbetrieb werden sportliche Aktivitäten wie Volleyball, Tischtennis und Fußball präsentiert. Weiters haben Schülerinnen und Schüler des naturwissenschaftlichen Schwerpunkts spannende Versuche vorbereitet und geben Einblicke in Lego-Robotics. Im "English Corner" können die Besucher ihr Wissen über Großbritannien unter Beweis stellen und so zum King oder zur Queen werden. www.nmsperg.eduhi.at

7. Sport-Mittelschule Bad Kreuzen: Mitmachen, informieren und erleben heißt es beim Tag der offenen Tür am Dienstag, 16. Jänner (11.15 bis 15.30 Uhr), in der Sport-Mittelschule Bad Kreuzen. Vom Fußball über Faustball und Leichtathletik bis hin zur Akrobatik reichen die Angebote, die dabei erschnuppert werden können. Gestartet wird nach einem kurzen Informationsblock mit einem gemeinsamen Mittagessen und dann geht es auch schon los. Sportbekleidung nicht vergessen! www.shsbadkreuzen.at

8. Agrarisches Bildungszentrum Hagenberg: Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse der Neuen Mittelschule können am 22. Jänner (8 bis 17 Uhr) einen Schnuppertag im Agrarbildungszentrum Hagenberg verbringen. In Kleingruppen werden die Fachrichtungen Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement sowie Landwirtschaft in Augenschein genommen. Anmeldungen unter lwbfs-hagenberg.post@ooe.gv.at www.abz-hagenberg.at

9. Berufsbegleitend studieren: Zu einem Informationsabend für Berufstätige, die sich für ein berufsbegleitendes Bachelor- oder Masterstudium interessieren, lädt die FH Hagenberg am 15. Jänner um 18 Uhr. Von den aktuell 64 Studiengängen der FH Oberösterreich werden 23 auch berufsbegleitend angeboten. Lehrveranstaltungen finden Donnerstagabend, Freitagabend und samstags statt, E-Learning-Tools und Online-Vorlesungen erleichtern die Zeiteinteilung. www.fh-ooe.at/studieren-neben-dem-job

