Nach Welser Hochhausbrand: Wie sicher sind eigentlich Schwertbergs Wohnblöcke?

SCHWERTBERG. Eine Großübung der Einsatzkräfte zeigte die Gefahrenpotenziale der Wohnanlage Haydnstraße auf

Eine groß angelegte Gefahrenübung nahm die Wohnanlage in der Haydnstraße unter die Lupe. Bild: lebe

SCHWERTBERG. Nachdem ein Brand in einem Hochhaus in Wels am Dienstag ein Menschenleben gefordert hat – der Mieter sprang in Panik aus dem Fenster seiner Wohnung im zehnten Stock – wird auch in anderen Landesteilen die Brandsicherheit im mehrgeschossigen Wohnbau unter die Lupe genommen. In Schwertberg hielt erst kürzlich die Gemeinde gemeinsam mit der Wohnbaugesellschaft WSG und den örtlichen Einsatzkräften eine groß angelegte Brandschutzübung in der Wohnanlage Haydnstraße ab. Dabei zeigte sich: Die Häuser sind bautechnisch zwar gut abgesichert – etwa durch den Einsatz schwer entflammbarer Materialien in der Fassade - die Rettung von eingeschlossenen Menschen aus Wohnungen in den obersten Stockwerken wäre aber eine kaum zu bewerkstelligende Herausforderung.

„Wir haben gesehen: Um eine Person aus dem sechsten Stock zu befreien, brauchen wir über das Stiegenhaus zwölf Minuten. Das ist bedenklich“, sagte Feuerwehrkommandant Christian Pree. Problematisch sind laut Pree dabei vor allem die engen Stiegenhäuser. „Da hat immer nur ein Rettungstrupp Platz. Es wäre also wenig sinnvoll, mehrere Atemschutztrupps auf einmal zur Personenrettung hinein zu schicken. Andererseits sind unsere Leitern für einen Zugriff von außen zu kurz.“ Man müsste bei einem Brand demnach alle verfügbaren Drehleiter- und Hubsteiger-Fahrzeuge der Region alarmieren. Diese hätten dann aber das Problem, wo sie sich in dem abschüssigen Gelände sicher positionieren können, um möglichst viele Menschen binnen kurzer Zeit aus dem fünften oder sechsten Geschoss evakuieren zu können.

Ein weiteres Problem sind die mangelhaften Deutschkenntnisse vieler Bewohner. Menschen aus etwa zehn verschiedenen Nationen leben hier. „Bei der Übung hat sich gezeigt, dass es nicht einfach ist, den Bewohnern verständlich zu machen, worum es geht und was sie tun sollen. Im Ernstfall käme diese Sprachbarriere wohl noch viel stärker zum Tragen“, sagt Schwertbergs Bürgermeister Max Oberleitner. 44 Wohhneinheiten umfasst das Areal – diese sind zum Teil stark überbelegt. Ein Problem, dem die WSG erst jüngst durch eine Änderung der Hausordnung zu Leibe rückte. „Wenn man nicht weiß, wie viele Menschen in einer Wohnung tatsächlich leben, macht das die Aufgabe für die Einsatzleitung bei einem Brand nicht gerade einfacher“, gibt Feuerwehr-Kommandant Christian Pree zu bedenken.

Das Aufgabenheft für Gemeinde und Feuerwehr ist nach der Übung mit einigen Punkten gefüllt, die es nun abzuarbeiten gilt. Vor allem wird der Dialog mit den Bewohnern noch stärker als bisher zu führen sein.

