NMS Mauthausen ist neuer Perger Hallenkönig

Die Donaumarkt-Kicker setzten sich im Finale gegen Naarn mit 1:0 durch

Die Finalisten aus Naarn (rote Dress) und Mauthausen (blaue Dress) nach der Siegerehrung. Bild: privat

PERG. Die zehn besten Fußball-Schülerteams aus dem Bezirk Perg traten am Donnerstag in der Donauwell-Arena zur Hallenfußball-Bezirksmeisterschaft gegeneinander an. Aufgrund des großen Teilnehmerfeldes mussten heuer erstmals vorab drei Qualifikationsturniere in St. Georgen/Gusen, Bad Kreuzen und Perg gespielt werden.

Dominiert wurde das Finalturnier von den Nachwuchs-Kickern der NMS Mauthausen, sowie der NMS Naarn. Beide entschieden ihre Vorrunden-Gruppe klar für sich. Während sich die NMS Mauthausen im Halbfinale mit 2:0 gegen Schwertberg durchsetzen konnte, fixierte Naarn den Finaleinzug erst im Elfmeterschießen gegen Waldhausen.

In einem spannenden und körperbetonten Finale erzielte schließlich Mehmet Zenelaj das Goldtor für die von Mario Holzer betreuten Mauthausener. Waldhausen ergatterte den dritten Platz, dahinter klassierte sich die NMS Schwertberg.

Beste Akteure ausgezeichnet

Aus den Händen von Pflichtschulinspektorin Notburga Astleithner durfte Julian Wurzer aus Waldhausen den Pokal für den besten Spieler des Turnieres in Empfang nehmen. Zum besten Torwart wurde Matthäus Moser vom Europagymnasium Baumgartenberg gekürt. Mit acht Volltreffern hatte der Torschützenkönig Recep Topbas (NMS Mauthausen) sein Visier an diesem Tag am besten eingestellt.

Den Turnierorganisatoren Mario Holzer, Matthias Froschauer und Georg Leitenmayr war es bei der Siegerehrung auch ein Anliegen, der Stadtgemeinde Perg, dem Turniersponsor Raiffeisen, vertreten durch Herbert Nenning, sowie den Schiedsrichtern Gerhard Festbauer, Stefan Hackner und Herbert Wenigwieser zu danken.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema