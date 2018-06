Musikerin übergibt die Rohrbacher VP an einen Feuerwehrmann

Michael Gierlinger folgt Gerti Scheiblberger nach

VP-Obmann Georg Ecker mit Gertraud Scheiblberger und Michael Gierlinger (l.). Bild:

ROHRBACH. „Was will er von mir“, dachte sich Gertraud Scheiblberger vor zehn Jahren, als sie Reinhold Mitterlehner nach einer Veranstaltung zur Seite nahm. Er wollte, dass die Hofkirchnerin die Geschäftsführung der Bezirks-VP übernimmt. „Ich habe mir das gründlich überlegt und dann zugestimmt“, erzählt sie heute, nachdem sie die Rohrbacher Volkspartei an Michael Gierlinger übergeben hat. 2008 ging es gleich turbulent los. Mit den Worten „es reicht!“ brach Wilhelm Molterer nicht nur Neuwahlen vom Zaun, sondern bescherte der jungen Geschäftsführerin auch einen Crashkurs im Wahlkämpfen.

Dann kam die Minister-Zeit

Ruhig wurde es aber auch nach den Nationalratswahlen nicht. Erstens standen schon Landtagswahlen ins Haus, und zweitens wurde Reinhold Mitterlehner in Wien zu höheren politischen Weihen berufen: „Plötzlich hatten wir einen Minister im Bezirk“, erinnert sich Scheiblberger an die bewegten Jahre zurück. Es folgte viel Koordinationsarbeit mit Wien. „Wir hatten in Rohrbach auf einmal Anfragen aus ganz Österreich“, erzählt die begeisterte Musikantin. Als solche stellte sie auch die ÖVP-Bezirkskombo zusammen, die unter anderem bei Mitterlehners 60er-Feier in Wien Furore machte.

Mit zwei Landtagsabgeordneten und einem Nationalratsabgeordneten beziehungsweise Minister und Vizekanzler war die VP in Rohrbach in Scheiblbergers Zeit am Höchststand was Mandate angeht. 2015 kandidierte Gerti Scheiblberger schließlich selbst um einen Landtagssitz: „Das Ergebnis ist natürlich nicht so ausgefallen, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagt sie zum verpassten Einzug. Dieser könnte im nächsten jahr aber Dank Pensionierungen einiger Landtagsabgeordneten doch noch gelingen.

Einer der politisch schmerzhaftesten Tage in Scheiblbergers Laufbahn war der 10. Mai 2017. „Ich habe es damals nicht in Ordnung gefunden, wie mit dem Reinhold umgegangen wurde. Das hat uns schon sehr geschmerzt“, erinnert sie sich. Dennoch raffte sie sich - auch um der Frauenquote gerecht zu werden - noch einmal zu einer Kandidatur bei den letztjährigen Nationalratswahlen auf. Den Einzug schaffte sie abermals nicht - vor allem wegen grober taktischer Schnitzer der VP im schwärzesten Bezirk Oberösterreichs.

Politisch bleibt Scheiblberger den Rohrbachern noch als AAB-Bezirksobfrau und vielleicht eben als Landtagsabgeordnete erhalten. Beruflich wechselt sie, nach einem kurzen Exkurs in die Privatwirtschaft, in ihren angestammten Beruf als Krankenschwester zurück.

Feuerwehrmann übernimmt

Die Geschäftsführung in der Rohrbacher VP übernimmt der Kommandant-Stellvertreter der Oberkappler Feuerwehr Michael Gierlinger. Er ist nach Engelbert Lengauer, Heinz Berger, Thomas Sigl und Gerti Scheiblberger der fünfte Geschäftsführer der Partei im Bezirk Rohrbach. (fell)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema