Mühlviertlerin zapfte das beste Bier

BAD LEONFELDEN/LINZ. Anna Schoißengeier von der HLT Bad Leonfelden zapft am besten Bier. Sie ist die Siegerin des „Zipfer Zapf Masters 2018“.

Siegreiche Zapfer: Teresa Neulinger, Anna Schoißengeier und Johannes Horak (v.l.) Bild: Zopf Photography

Wenn es um das perfekte Glas Bier mit der schönsten Schaumkrone geht, dann ist man in Oberösterreich in guten Händen. Diese Einschätzung ist zulässig, wenn man das Ergebnis des diesjährigen Zapf-Wettbewerbes der Brauunion Österreich betrachtet.

Unter den 27 Gastronomie- und Hotelleriefachschülern, die sich für das Finale in Neukirchen an der Vöckla qualifiziert haben, stachen nämlich die Oberösterreicher heraus. Sie nutzten ihren Heimvorteil mit einem Doppelsieg. Hinter der Mühlviertlerin Anna Schoißengeier holte sich Teresa Neulinger von der HLW Auhof in Linz mit nur zwei Punkten Rückstand Platz zwei. Dritter wurde Johannes Horak von der Gastgewerbeschule Wien.

In der letzten Runde des Wettbewerbes galt es, das perfekte Glas Bier mit der schönsten Schaumkrone zu zapfen und die Jury, in der u.a. Braumeister Christian Mayer, Thomas Mayr-Stockinger von der zuständigen WKO-Fachgruppe sowie Gastronomen und amtierende Zapfmeister saßen, zu überzeugen. Das gelang der Mühlviertlerin am besten.

Die Zipfer Zapf Masters wurden ins Leben gerufen, um bei Österreichs Gastronomie-Nachwuchs ein Bewusstsein für gute Zapfqualität zu schaffen. Um Zipfer Zapf Master zu werden, braucht es vor allem zwei Dinge: Ausdauer und kontinuierliche Leistung. Insgesamt waren waren bei der neunten Auflage des Wettbewerbes mehr als 1.500 junge Zapfer aus 53 Schulen in die Vorrunden gestartet.

