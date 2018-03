Mühlviertler erhielt Ehrennadel der Medizin-Uni Salzburg

BAD LEONFELDEN. Mit der Ehrennadel der Paracelsus Medizinischen Universität Salzburg wurde Thomas Veitschegger, Präsident der Apothekerkammer Oberösterreich ausgezeichnet.

Thomas Veitschegger (re.) mit Uni-Kanzler Michael Nake bei der Verleihung der Ehrennadel an der PMU in Salzburg. Bild: PMU / wildbild

Thomas Veitschegger ist bereits seit 2012 als Vizepräsident des Österreichischen Apothekerverbandes federführend für die Kooperation mit der Paracelsus Medizinischen Universität (PMU) verantwortlich. Er zählt damit zu den Gründervätern des neuen Pharmaziestudiums an der PMU. Seinem Einsatz sei es zu verdanken, dass das Studiums-Projekt nicht nur vom Apothekerverband sondern auch von der Pharma-Industrie und der Politik unterstützt und realisiert werden konnte, hieß es bei der akademischen Feier anlässlich der Verleihung der Ehrennadel.

In seiner Dankesrede betonte Veitschegger die Bedeutung eines innovativen Pharmaziestudiums in Österreich und zeigte sich erfreut über den erfolgreichen Start: „Die Studierenden an der PMU werden nach dem neuesten Stand der Wissenschaft ausgebildet. Das ist mir ein Anliegen, schließlich sollten die PMU-Absolventen von morgen die erste Wahl für Jobs in der Apotheke, in der Industrie und in der Forschung sein.“ Der Antrag zur Akkreditierung des Diplomstudiums Pharmazie an der PMU Salzburg wurde im Juli 2015 eingebracht. Die erste Jahrgang Pharmazie an der PMU in Salzburg startete im September vergangenen Jahres.

