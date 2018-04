Mühlviertler Volksschule sperrt sich gegen verordnete Sprachförderklassen

FREISTADT. Die VS 1 Freistadt hat Sprachförderklassen eingestellt und bessere Methoden entwickelt.

Sprachförderlehrerin Sandra Hartl unterrichtet Kinder, die im Deutschunterricht noch aufholen müssen. Bild: VS1 Freistadt

Kinder aus zehn Nationen lernen an der Volksschule 1 in Freistadt. Weil etwa ein Drittel der 185 Mädchen und Buben eine andere Erstsprache hat als Deutsch, gibt es für sie ein ausgeklügeltes Förderprojekt. Dass ab Herbst bundesweit Sprachklassen für Kinder mit Deutschddefiziten eingeführt werden sollen, kommt in Freistadt gar nicht gut an: Denn damit hat die Schule in der Vergangenheit bei weitem nicht die Erfolge erzielen können, wie mit der jetzt angewendeten Sprachförderung. Mit Hilfe eines am Donnerstag verfassten Briefs an Bildungsministerium und Parlament will man den verordneten "Rückschritt" abwenden.

Sprachklassen ein Rückschritt

"Für unsere Kinder wären die verpflichtenden Sprachförderklassen ein krasser Rückschritt", sagt Schulleiterin Ulrike Steininger. Die Schule habe bei der Sprachförderung schon einige Methoden ausprobiert – auch eigene Sprachförderklassen. Und diese mangels Erfolgs wieder verworfen. "Was bei Sprachklassen als erstes passiert: Die Kinder bilden eigene Gruppen. Ich bekomme genau jene Clanbildung, die eigentlich vermieden werden soll. Dann spielen in der Pause die türkischen Kinder in einem Eck und die österreichischen in einem anderen", so Steininger.

Kinder würden vom geblockten Deutschunterricht überfordert. "Drei Stunden Deutsch, das funktioniert für Sechsjährige nicht. Die Kinder schalten nach einer halben Stunde ab", sagt Steininger. Wesentlich besser funktionieren flexibel eingeteilte Kleingruppen. In Freistadt werden die Kinder in kurzen Sequenzen aus dem Klassenverband geholt und gezielt unterrichtet. Da fast all diese Kinder ganztägig in der Schule sind, kann am Nachmittag wiederholt werden – auch mit technischen Hilfsmitteln: MP3-Player werden für Hörübungen eingesetzt. Dass die Kinder in ihren Klassen mit gut Deutsch sprechenden Kindern beisammen sind, sei eine wichtige Vorbildfunktion.

Die Sprachförder-Pädagogen der Schule absolvieren regelmäßig Fortbildungen und verbessern ihren Förderunterricht kontinuierlich. Diese Unabhängigkeit sei nun bedroht, befürchtet man.

Dazu kämen offene Fragen: Teilungszahlen, zuständige Klassenlehrer oder wann Sprachklassen-Kinder andere Fächer nachholen dürfen. Für die Freistädter Schulverantwortlichen ist klar: Sie wollen ihre Kompetenzen in der Sprachförderung nicht ohne Widerstand aufgeben. Das sei man den anvertrauten Kindern schuldig. (lebe)

