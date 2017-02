Mühlviertler Techniker macht Solarzellen Beine

ST. NIKOLA AN DER DONAU. David Engelmann aus Sarmingstein erforschte an der Universität Tokio Leistungsfähigkeit von Photovoltaik-Zellen.

David Engelmann (Bildmitte) wurde für seine Arbeit mit dem „Innovation Award“ der Fachhochschule Wels ausgezeichnet. Bild: Ernst Grilnberger

Weltweit tüfteln Wissenschafter an den renommiertesten Instituten an der Weiterentwicklung von Photovoltaik-Zellen. Einer, der diese Entwicklung um einen entscheidenden Schritt voranbringen konnte, ist David Engelmann. Der 26-Jährige aus Sarmingstein hat am "Optoelectronic Laboratory" der Tokyo University of Science an der Optimierung neuartiger, zweiseitiger Solarzellen geforscht und konnte dabei den Wirkungsgrad von zuletzt elf auf mehr als 17 Prozent steigern. Für diese Leistung erhielt Engelmann – er hat an der FH Wels Öko-Energietechnik studiert – nun den mit 1500 Euro dotierten "Innovation Award" in der Kategorie Umwelt und Naturwissenschaften.

Uni-Rekord aufgestellt

In seiner Arbeit in Tokio befasste sich David Engelmann mit sogenannten "Bifacial Solar Cells". Bei dieser Technologie wird die Rückseite der Photovoltaik-Zellen mit einem transparenten, leitfähigen Material versehen. Das ermöglicht zusätzliche Energieaufnahme über die Rückseite und erhöht die Leistungsdichte der Solarzellen erheblich. "Meine Aufgabe war es, die Verlustmechanismen zwischen den einzelnen Schichten dieser Zellen zu minimieren", schildert Engelmann. Dabei habe er zunächst verschiedene Behandlungstechniken ausprobiert. Der Durchbruch gelang ihm mit einem Verfahren, bei dem er mit erhitztem Ammoniak arbeitete.

"Die Steigerung des Wirkungsgrads von elf auf 17,5 Prozent ist zum einen ein neuer In-house-Rekord an der Tokyo University of Science. Zum anderen wurde bisher noch kein höherer Wirkungsgrad für diese spezielle Art der Solarzellen veröffentlicht", freut sich Engelmann, der seinen Uni-Aufenthalt mittlerweile beendet hat und in einem Ingenieurbüro für technische Gebäudeausrüstung arbeitet. "Speziell bei der Planung von Photovoltaik-Anlagen kommt mir das Wissen aus meiner Master-Arbeit sehr zugute", sagt der Ökoenergie-Techniker aus dem Strudengau.

"Silber" nach Lasberg

David Engelmann ist aber nicht der einzige Mühlviertler Preisträger, der heuer von der FH Wels ausgezeichnet wurde: Rudolf Schwaha aus Lasberg etwa erreichte den zweiten Platz in der Kategorie Maschinenbau und Werkstoff technik. Er befasste sich in seiner Master-Arbeit mit der Verbesserung des LD-Verfahrens bei der Stahlerzeugung. Dabei wird reiner Sauerstoff mit 2,5-facher Schallgeschwindigkeit auf flüssiges Roheisen geblasen. "Ich konnte mit Strömungsberechnungen Vorschläge machen, wie ein Lanzenkopf und Düsen gestaltet sein müssen, damit sie einem möglichst geringen Verschleiß ausgesetzt sind", schildert Schwaha. "Meine Ergebnisse werden im Laufe des Jahres auf internationalen Tagungen präsentiert", freut sich der Mühlviertler nicht nur über den Preis, sondern auch über den Praxisnutzen seiner Forschung.

Jeweils dritte Preise der FH Wels gab es für die Mühlviertler Richard Grasböck aus Steyregg (3. Platz, Kategorie Automatisierung & Mechatronik), Klaus Jax aus Hellmonsödt (3. Platz, Kategorie Maschinenbau & Werkstofftechnik) sowie Roman Wiesinger aus Altlichtenberg (3. Platz, Kategorie Wirtschaft & Innovation). (lebe)

