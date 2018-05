Mühlviertler Pfarren legen am Freitag eine Nachtschicht ein

Ahaaah, waren also die altestamentlichen Propheten Palestinenserfans und Antizionisten wie der Kerl auf dem Bild mit seinem Tuch? Geht es in der Performance um einen neuen christlichen Antijudaismus (Williamson-Style) oder etwa um neurechten oder altlinken Antizionismus? Falls nicht: Ist es klug, wenn man sich in diesen Zeiten bei der "Langen Nacht der Kirchen" demonstrativ mit den Palestinensern gegen Israel positioniert? Noch dazu mit Bezug zum Alten Testament...?! Hat es Nostra aetate nie gegeben?!