"Mühlviertler Memory" und das Geheimnis hinter dem Blaudruck

MÜHLVIERTEL. In einer Aktionswoche zeigen sich 13 Museen von ihrer kreativsten und lehrreichsten Seite.

Das Museum Altenburg gibt Einblicke in die Zeit der Gegenreformation sowie in heimisches Brauchtum. Bild: (Jürgen Berlesreiter)

Rund um den Internationalen Museumstag am 13. Mai starten Oberösterreichs Museen und Heimathäuser in die neue Saison. Tage der offenen Tür, Sonderführungen und vieles mehr gibt es aus diesem Anlass auch in einigen Mühlviertler Museen.

Im Bezirk Perg macht die Heimatstube Pabneukirchen mit der Sonderausstellung "100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg" auf sich aufmerksam. Am 5. Mai laden Perger Vereine unter dem Motto "Erleben wir die Vielfalt unserer Tier- und Pflanzenwelt" zu einem Spaziergang in den Perger Naturerlebensräumen ein. Das Museum Altenburg "Der Graf von Windhaag" heißt Besucherinnen und Besucher am 6. Mai bei einem Tag der offenen Tür willkommen.

Im Bezirk Freistadt konzentrieren sich alle Angebote auf Sonntag, den 6. Mai. Um 8.30 Uhr startet in Gutau der traditionelle Färbermarkt mit Ausstellern aus dem In- und Ausland und einem Rahmenprogramm, bei dem sich alles um Blaudruck und das Färberhandwerk dreht. Im Pferdeeisenbahnmuseum Kerschbaum fällt der erste Öffnungstag der Saison ebenfalls auf den 6. Mai. Nostalgische Kutschenfahrten stehen hier auf dem Programm. Historische Rückblicke bieten Veranstaltungen im Museum Pregarten und im Bauernmöbelmuseum Hirschbach. Ersteres spürt bei einer Zeitreise im Telegrammstil Quellen aus den Jahren 1945 bis 1955 nach und im Bauernmöbelmuseum präsentiert Ehrenkustos Hans Pammer seine Publikation "gelesen – gehört und erlebt - Unser Dorf und seine Menschen in der Zeit von 1914-1960".

Von den Museen aus dem Bezirk Urfahr Umgebung beteiligt sich an der Aktionswoche das Schulmuseum Bad Leonfelden mit Sonderführungen zur "Schule in der NS-Zeit" am 10. und 12. Mai. Das Freilichtmuseum Pelmberg präsentiert am 4. Mai die neue Sonderausstellung "Kurioses und Verborgenes aus der Museumssammlung", sowie das Mundart-Memory "Mia zagns her!", das bei einem gemeinsamen Projekt mit Schülerinnen und Schülern der landwirtschaftlichen Fachschule Bergheim entstanden ist. Das Heimathaus Gallneukirchen und Umgebung gestaltet am 5. Mai eine Lesung im "Kramerladen".

Aus dem Bezirk Rohrbach laden die drei Klafferer Museen - Wagnereimuseum, Wassermuseum und Heimatstube der Böhmerwälder – am 13. Mai zum Tag der offenen Tür. In jedem Museum erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Ansprechperson und es stehen Getränke und ein kleiner Imbiss bereit.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema