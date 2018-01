Mühlviertler Fasching steuert seinen ersten Höhepunkten entgegen

MÜHLVIERTEL. Während in Pregarten bei drei Faschingssitzungen gelacht wird, laden die Teilnehmer des Perger Krapfenschießens das Luftgewehr.

Beim Perger Krapfenschießen sind Kostümierungen erwünscht. Bild: lebe

So bunt und vielseitig wie der Fasching an sich sind auch die Veranstaltungen, mit denen die heimischen Faschingsgilden in den kommenden Tagen auf den Plan treten.

Besonders groß ist die Vorfreude rund um Pregarten auf die drei Faschingssitzungen der Gilde Pregarten, die von Freitag bis Sonntag in der Bruckmühle über die Bühne gehen werden. Das Gerücht, die Abende wären bereits restlos ausverkauft, stimmt zwar nicht ganz, aber allzu viele freie Plätze gibt es tatsächlich nicht mehr. Wer also das bunte Programm aus Sketches, Tanz der Gardemädchen und Musik der City Combo nicht versäumen möchte, sollte sich schnell noch Restkarten bei Raiffeisenbank und Sparkasse Pregarten sichern.

Während also in Pregarten Büttenreden geschwungen werden, schultert die Faschingsgilde Perg am Samstag, 27. Jänner, die Luftgewehre beim traditionellen Krapfenschießen im Perger Schützenhaus. Zwischen 10 und 18 Uhr kann auf die Schützenscheiben angelegt werden. Für jeden erzielten "Achter" winkt ein Krapfen als Sofortpreis und der eifrigste Krapfensammler wird am Abend zum Perger Krapfenkönig gekürt. Kinder können auf der SCATT-Anlage teilnehmen. Dabei erfolgt die Messung mittels Laserlicht.

