Mühlviertler Blasmusiker eröffneten Semperopernball mit Radetzkymarsch

NIEDERWALDKIRCHEN/DRESDEN. Die Marktmusikkapelle Niederwaldkirchen eröffnete den Semperopernball in Dresden.

Die Musiker aus Niederwaldkirchen begeisterten in der Semperoper Dresden. Bild: Semperopernball/privat

So etwas hat die Semperoper noch nicht gesehen – und auch die 2500 Gäste des Opernballs, die 15.000 Besucher draußen auf dem Theaterplatz und die mehr als eine Million Menschen vor den Fernsehgeräten nicht, die die Live-Übertragung des MDR im Fernsehen verfolgten: Blasmusik in der Semperoper.

Blasmusik auf höchstem künstlerischen Niveau freilich. Diese lieferten die Musikerinnen und Musiker aus Niederwaldkirchen mit Kapellmeister Harald Haselmayr an der Spitze. Die ersten Klänge beim 13. Semperopernball in Dresden erklangen am Freitag also von der Marktmusikkapelle Niederwaldkirchen. Während ein Feuerwerk den Himmel über der weltberühmten Semperoper erhellte und Schornsteinfeger vom Himmel schwebten, bliesen die Musiker die Eröffnungsfanfare – Gänsehautstimmung. Dazu hatten sie auf der Balustrade des Opernhauses Aufstellung genommen. Doch auch den Ballsaal nahmen die Mühlviertler Musiker für sich ein als sie die Balleröffnung mit einem guten Stück Österreichischer Musikgeschichte verschönerten – dem Radetzkymarsch. Angekündigt von Moderator Guido Maria Kretschmer als "das größte Blasorchester Österreichs", marschierten sie zum wohl bekanntesten aller Militärmärsche ein. Dann spielten die Mühlviertler "Happy" von Pharrell Williams, bevor sie zum zweiten Teil des Radetzkymarsches wieder hinausgingen. "Es war so unglaublich, als wir dort gestanden sind, wo die Besten der Besten auftreten", meinten die Musiker nach ihrem Opern-Debüt. "Wir haben uns echt ins Zeug gelegt und wurden mit Herzlichkeit und einem frenetischen Applaus belohnt", für die Niederwaldkirchner wurde "ein Märchen wahr". Um Mitternacht gab es dann noch einmal zwei Märsche aus dem Mühlviertel, ehe auf den Erfolg angestoßen werden konnte.

Umjubelter Auftritt

Lob und Anerkennung gab es auch vom Ballorganisations-Team: "Die Marktmusikkapelle war großartig und eine völlig neue Farbe im Ballprogramm. So etwas hat die Semperoper noch nie gesehen." Denn es war das erste Mal, dass überhaupt Blasmusik in der Dresdner Oper zu hören war. "Sie wissen was Stimmung macht. Die Musiker der Marktmusikkapelle Niederwaldkirchen heizten den Besuchern ordentlich ein", stand da etwa in der lokalen Presse zu lesen.

