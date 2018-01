Mühlviertler Bier war ein Ass auf der Wiener Ferienmesse

MÜHLVIERTEL. „BierWeltRegion“ war einer der Renner auf der Ferienmesse Wien

Maria Schimpl, Karl Steinbeiß und Maria Schraml machten Lust auf bierige Urlaube. (Mühlviertler Marken GmbH / Renauer) Bild:

Tausende interessierte Besucher und konkrete Anfragen zu Ferienangeboten im Mühlviertel: Mit dieser erfolgreichen Bilanz kehrten die Vertreter der Mühlviertler Tourismusregionen (Böhmerwald, Traumarena Bad Leonfelden, Mühlviertler Alm, Mühlviertler Kernland und Bad Zell) am Sonntagabend nach vier Tagen Messetrubel von der diesjährigen Ferienmesse Wien zurück.

Vielfältiges Mühlviertel

Den insgesamt 153.000 Messebesuchern präsentierten sich die Mühlviertler als vielfältige Urlaubs- und Freizeitregion für Sportliebhaber, Gourmets und Naturenthusiasten. „Es ist wichtig, bei der größten Ferienmesse Österreichs präsent zu sein. Wir hatten vom ersten Tag weg eine richtig gute Frequenz an unserem Stand“, erzählt Johanna Stelzer, Mitarbeiterin im Tourismusverband Mühlviertler Kernland. So habe etwa das neu entwickelte „Mühlviertler Waldluftbaden“ der Region um Freistadt großen Anklang gefunden. Außerdem habe sich einmal mehr gezeigt, dass die Marke Mühlviertel in der Bundeshauptstadt sehr positiv besetzt ist.

Die präsentierten Themen Radfahren, Reiten, Wellness, Langlaufen oder Pilgern entlang des Johanneswegs machten Lust auf einen Aufenthalt im Norden Oberösterreich. „Die Frequenz war wirklich gut. Es macht sich bezahlt, dass wir seit Jahren mit einem großen Stand auf dieser Messe vertreten sind. Die Besucher wissen, wo sie uns finden“, sagt Hans Hinterreiter vom Tourismusverband Bad Zell.

Besonders nachhaltigen Eindruck hinterließ bei den Messebesuchern heuer der Auftritt der „BierWeltRegion Mühlviertel“ – einer genussvollen Kombination aus den bodenständigen Schmankerln der Mühlviertler Küche und der langen Tradition des Bierbrauens im Land des Granits.

Verlockende Kostproben

42 Bierbetriebe aus den Bereichen Brauerei, Landwirtschaft, Gastronomie und Hotellerie bieten hier vielfältige Möglichkeiten, sich auf die Spuren des Bieres zu machen. Die Besucher erfahren beim Besuch beim Hopfenbauern mehr über den Mühlviertler Hopfen, legen in Schau-Brauereien selbst Hand an oder verkosten in den Gastronomie-Betrieben die regionale Biervielfalt. Dass man direkt beim Mühlviertel-Stand auch Kostproben von Bierspezialitäten der Brauereien Freistadt, Hofstetten und Schlägl zu sich nehmen konnte, ließ die Vorfreude auf einen baldigen Bier-Urlaub im Mühlviertel gleich noch einmal steigen. (lebe)

