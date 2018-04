Mühlsteiner bleibt bestehen: Investoren führen Familienunternehmen weiter

ROHRBACH-BERG. Seit 105 Jahren gibt es die Dachdeckerei und Spenglerei Mühlsteiner in Rohrbach. In den vergangenen Jahren plagten Firmenchef Reinhard Mühlsteiner ob der nahenden Pension aber zunehmend Übergabe-Sorgen. Diese sind nun vom Tisch: Der Finanzplanungs-Unternehmer Horst Nigl aus Rohrbach-Berg und der gebürtige Rohrbacher Johannes Leibetseder, Geschäftsführer eines Bauträger-Unternehmens, übernehmenden Betrieb.

Neue Eigentümer für Traditionsbetrieb. Bild: colourbox

Ab 1. Juli werden die beiden Investoren den Traditionsbetrieb im Sinne des Übergebers weiterführen. Ein alteingesessener Rohrbacher Handwerksbetrieb bleibt somit bestehen. „Uns ist es wichtig, nicht nur den Betrieb, sondern auch das Know-how zu übernehmen und die Marke Mühlsteiner weiter zu stärken“, sagen die beiden Nachfolger und haben große Ideen. Dabei setzen die Unternehmer auf Neues und Bewährtes gleichermaßen.

Verlegung nach Neundling

Die neuen Chefs werden mit der Firma vom Rohrbacher Stadtzentrum an den schon bestehenden Standort Neundling übersiedeln. Das Personal wollen sie auf zehn Mitarbeiter aufstocken. Seit 1984 hat Reinhard Mühlsteiner das Unternehmen als Einzelfirma geführt. Erst jetzt, da der Fortbestand „seines“ Unternehmens gesichert ist, kann er den Gedanken an die Pensionierung genießen. „Ich darf auf viele schöne Jahre zurückblicken, die es nicht in dieser Form gegeben hätte, hätte mich meine Familie nicht unterstützt und hätte ich nicht so viele treue Kunden gehabt, die viel zu einer problemlosen Abwicklung der Bauvorhaben beigetragen haben“, freut sich Reinhard Mühlsteiner und ergänzt noch: „dass alle Mitarbeiter übernommen werden und somit die bestehenden Aufträge in gewohnter Weise ausgeführt werden, ist ein sehr beruhigendes Gefühl für mich.“ Einer vom Stammpersonal ist Tobias Mayrhofer. Er startete seine Lehre bei Mühlsteiner, schließt diese nun mit der Ausbildung zum „Meister“ ab und wird ab Juli technischer Leiter des Dachdeckerei- und Spenglerei-Betriebes.

Übrigens wird für die Liegenschaft in der Rohrbacher Bahnhofstraße ein Wohnhausprojekt angestrebt.

„Ein Segen für Rohrbach-Berg“

„Die Firma Mühlsteiner ist ein sehr gut geführtes Traditionsunternehmen. Es freut mich, dass die Nachfolge so gut geregelt werden konnte. Für die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg ist es – wirtschaftlich wie auch menschlich – ein Segen, dass die Firma Mühlsteiner bestehen bleibt“, freut sich Rohrbach-Bergs Bürgermeister Andreas Lindorfer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema