Mountainbiken von Linz bis in den Böhmerwald

1000 Kilometer Mountainbikestrecken beschildert: Eines der größten zusammenhängenden Mountainbike-Gebieten Europas gibt es zwischen Linz und dem Böhmerwald

Das Mountainbike-Granitland Süd fügt sich in das Mühlviertler Granitland nahtlos ein. Bild: (Region Urfahr West)

Mühlviertel. Granitland Süd heißt die Erweiterung der bekannten Mountainbike Destination Mühlviertler Granitland welche auf der GIS offiziell eröffnet wurde. Der Granitlandverein erweitert sein Mountainbike Angebot um weitere 210 Kilometer in der Region Urfahr West und kann somit eines der größten zusammenhängenden Mountainbikegebiete Europas präsentieren. Eine Gruppe von neun ehrenamtlichen Mountainbikern arbeitet seit November 2015 gemeinsam mit dem Regionalentwicklungsbüro Urfahr West an der Verwirklichung von Bike-Strecken in der Region. Das Ziel war es einen guten Kompromiss zu finden zwischen den Freizeitsportlern, den Grundeigentümern und der Jagd. 35 Informationsabende, mehr als 200 Einzelgespräche und schließlich 20 Routenänderungen hat es gebraucht, um eine gute Lösung zu finden. Besondere Unterstützung kam hier seitens der Bezirksbauernkammer von Franz Schwarzenberger. Nun kann sich das Ergebnis sehen lassen, fünf neue Strecken entstanden zwischen Linz und dem bestehenden Granitland. Seit Juli sind die Routen „Rodltalrunde“, „Donau-Gis Runde“, „Eidenberger Alm Runde“, „Linzer Runde“ und „Granitland Süd Runde“ beschildert und laden zum Befahren ein. In Neußerling und Herzogsdorf sind die neuen Routen nahtlos mit dem bestehenden Strecken des Granitlandes verbunden.

1000 Kilometer Bikewege

Das Mountainbikenetz umfasst 1000 Kilometer beschilderte Wege und bietet ausreichend Abwechslung für die ganze Familie. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich ab sofort die GPS-Daten aller Strecken herunterladen. Alle Infos über Strecken, Einkehrmöglichkeiten und vieles mehr finden Mountainbiker auf der Homepage www.granitland.at

