Motorrad-Fans testen neueste Modelle und spenden Geld für ein Kinderlächeln

PERG. Beim "Motorrad-Testival Perg" werden Zweirad-Fans aus ganz Oberösterreich erwartet

Zum Treffpunkt für Zweirad-Genießer aus ganz Österreich wird am Freitag und Samstag die Stadt Perg. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Eine Ausstellung neuer und älterer Zweiräder, gemeinsame Ausfahrten und zahlreiche "Benzingespräche" sind diesen Freitag und Samstag in Perg angesagt. Bereits zum dritten Mal veranstaltet die Stadtgemeinde Perg in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift "Der Reitwagen", dem Enduro-Stammtisch, der Oldtimer-IG sowie dem Motorradclub Jacobus Perg das "Motorrad-Testival Perg". Dabei zeigen die harten Biker auch, dass sie ein gutes Herz haben: Der Erlös dieses Wochenendes kommt nämlich in Not geratenen Familien aus Oberösterreich zugute.

Bereits heute können sich Motorrad-Gruppen aus ganz Europa für die gemeinsamen Testival-Rundfahrten anmelden. Der MRC Jacobus Perg stellt für diese "Genuss-Fahrten" ortskundige Guides zur Verfügung, um die schönsten Orte des Mühlviertels zu erkunden. Bei Nächtigungswünschen ist das Stadtmarketing Perg unter www.stadtmarketing-perg.at behilflich.

Richtig zur Sache geht es schließlich am Freitag und Samstag rund um den Waldhör-Parkplatz: Eine Motorradausstellung von anno dazumal, Scrambler, Cafe-Racer bis hin zu den Projektbikes können dabei aus nächster Nähe in Augenschein genommen werden. Mehr noch: Die Testmotorräder und Projektbikes aller möglichen Hersteller können auch unter realen Bedingungen von den Besuchern probiert und getestet werden. Abgerundet wird diese Zweirad-Veranstaltung durch den Besuch der Mühlviertler-Classic-Rallye am Freitag. Um etwa 14 Uhr gibt es einen Korso der edlen Oldtimer rund um die Herrenstraße, Hauptplatz und Dr.-Schober-Straße. Dabei wird der Bevölkerung die Möglichkeit geboten, das "Rollende Museum" aus nächster Nähe zu besichtigen.

Reitwagen-Charity-Week - das Programm:

Freitag, 15. Juni – ab 14 Uhr

Warm-up Test-Touren mit dem Motorrad Club Jacobus Perg

125er Resch Racing School Geschicklichkeitsevent mit ESP

Testfahrten neuer Retro-, New Classic-, Naked Bikes, Scrambler

Oldie- & New Classic Corso mit Mühlviertler Classic Rallye

Biker-Charity-Party mit

DJ Charly im Festzelt

Samstag, 16. Juni – ab 9 Uhr

Testfahrten neuer Retro-, New Classic-, Naked Bikes, Scrambler

125er Resch Racing School Geschicklichkeitsevent mit ESP

Ladies-Bike-Tour

Ausstellung: Oldtimer, Youngtimer und Custom

16.30 Uhr: Oldtimer Zweirad Classic Corso

Biker-Charity-Party

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema