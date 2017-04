"Mord im Mühlviertel" - Jungautor blickt in die Mühlviertler Volksseele

Christian Hartl lässt Roman-Inspektor Grinninger am Misthaufen ermitteln

Christian Hartl nimmt in seinem Erstlingswerk auch den Mühlviertler Menschenschlag – zu dem er zweifellos selbst gehört – aufs Korn. Bild: (Keplinger)

Sankt Johann. Ein warmer Föhn fegt durch die herbstliche Landschaft mit seinen bunten Laubbäumen, den umgeackerten Äckern und den grünen Weidewiesen inmitten des hintersten Mühlviertels. An diesem Oktobertag steigt das Quecksilber im Thermometer weit über die 20-Grad-Marke. Sogar schon am Vormittag. Doch das ist nicht das einzig Ungewöhnliche: Als Hannes Hinterleitner gerade dabei ist, die Wiese hinter dem elterlichen Hof mit Kuhmist zu düngen, stößt er beim Beladen auf die Leiche seines Vaters Heinrich, der von hinten erdrosselt und im Misthaufen vergraben wurde...

So steigt Christian Hartl in seinen Erstlingsroman ein. „Ich habe eigentlich nie geplant, einen Roman herauszubringen. Aber das Leben schreibt die besten Geschichten und man muss eben nehmen, was man kriegt. Und eine Krimi-Satire über das Obere Mühlviertel wollte ich immer schon lesen, leider gab es bis jetzt keine“, erzählt Hartl.

Untiefen der Mühlviertler Seele

...Dass es mit dem alten Hinterleitner einmal so ein Ende nehmen würde, hat man sich irgendwie denken können. Denn: Der Heinz, Biobauer der ersten Stunde und nebenberuflich als Bio-Kontrolleur tätig, hatte viele Feinde. Da ist zum einen der Leitner Franz, Gastwirt und Szenegröße in der Biobranche. Ihm wurde vor kurzem das Biosiegel abgenommen, weil er nächtens Kunstdünger auf seine Felder brachte. Da wären aber auch noch der Zach Sigi, der mehr als nur ein Auge auf Hinterleitners Verehrerin Anuschka Woiticia geworfen hat oder eben Bürgermeister Engelbert Watzinger. Sein Motiv: Hinterleitner wollte bei den kommenden Wahlen mit einer eigenen Liste antreten und in der Gemeindestube aufräumen.

In Summe gibt es also ganz schön viel zu ermitteln für Bezirksinspektor Gerhard Grinninger und Erhard Moosbichler, seinen Assistenten. Wenn man so will, ist dieser Fall für Grinninger so was wie ein Heimspiel: Seine Ex-Frau kommt aus der Gegend und bei den Recherchen holt den braven Polizeibeamten auch seine Vergangenheit wieder ein. Kommissar Zufall ist es aber zu verdanken, dass schnell ein Verdächtiger gefunden wird: Johann Koglerauer, der uneheliche und verstoßene Sohn des Ermordeten, wird mit der Kreditkarte des Opfers in einem tschechischen Casino nahe der österreichischen Grenze erwischt. In einer durchzechten Nacht aber stößt Inspektor Gerhard Grinninger auf viele Ungereimtheiten, die ihn schließlich in die Untiefen einer Vereinigung honoriger Persönlichkeiten bringt.

Diese nennt sich schlicht und einfach Sparverein und kontrolliert die Geschehnisse der Region. Ziel ist es, den Landstrich zu einem biologischen Silicon Valley zu machen. Um die nötige Macht dafür zu erhalten, macht man auch vor dem Verbiegen von Gesetzen nicht halt...

Der Roman „Mord im Mühlviertel“ ist Hartls Debütroman, und wird Ende April im Verlag feder frei als Taschenbuch mit 200 Seiten erscheinen.

Ein gemütlicher Autor

Christian Hartl wurde im März 1980 in St. Johann am Wimberg in der Ortschaft Blumental geboren. Nach dem unrühmlichen Versuch, eine weiterführende Schule positiv abzuschließen, lernte er in den wilden 1990er Jahren den Beruf des Großhandelskaufmanns in einer großen Eisenwarenhandlung. Nach etlichen Jahren als Hilfsarbeiter, darunter Schichtarbeiter in einem der größten Stahlwerke der Nation, Bauarbeiter und mehreren Saisonen als Skilift-Wart wechselte er nach einem daneben abgeschlossenen Studium der Kommunikationswissenschaften 2007 in die Journalismus-Branche, war bei den Wimmer Medien, OÖNachrichten und den Tips tätig. Aktuell ist er beim Roten Kreuz in der Kommunikations-Abteilung beschäftigt. Er lebt mit seiner Lebensgefährtin und zwei Kindern in einem gemütlichen Haus an der Gemeindegrenze von St. Johann am Wimberg. Neben seiner Liebe zum Lesen und zur Rock-Musik ist der Mühlviertler oft glückloser aber passionierter Freizeit-Fischer und Schwammerlsucher.

3 Fragen an Christian Hartl

Mit seinem Erstlingswerk „Mord im Mühlviertel“ bringt Hartl eine Krimi-Satire, die im Oberen Mühlviertel spielt.

Wie kommt man auf die Idee, einen Misthaufen als Ausgangspunkt für seinen ersten Roman zu wählen?

Die Idee, ein Buch zu schreiben, war dem Zufall geschuldet: Nach einer kleinen Tour am Mountainbike im Sommer 2014 machte ich verschwitzt und durstig eine kleine Rast neben dem Misthaufen eines Bauernhofes. Mein Gedanke, dass diese Haufen eigentlich perfekt wären, um dort auch unliebsame Personen verschwinden zu lassen, ließ mich nicht mehr los – der perfekte Ausgangspunkt für einen Krimi.

Wie wurde aus dieser Idee dann eine fertige Geschichte und schließlich ein Buch?

Ich begann noch am selben Abend zu schreiben. Aus einer kurzen Notiz wurde eine Geschichte. Dann suchte ich eine Handlung, um die ich meine bisher gemachten Erlebnisse und Gedanken über meine unmittelbare Heimat bauen konnte.

Der Entschluss, einen Verlag zu kontaktieren, hat unmittelbar mit der Geburt von Tochter Anne zu tun. Warum?

Als ich nach einjähriger Schreibphase Ende August 2015 das letzte Wort des Manuskripts in meinen Laptop tippte, war mir klar: Das Buch ist fertig. Was aber mache ich damit? Eigentlich wollte ich es nur für mich schreiben. Als dann einen Tag später meine kleine Tochter Anne zur Welt kam, fasste ich in den Tagen meiner Euphorie den Entschluss, das Manuskript diversen Verlagen zu senden. Was folgte, war ein langes Warten – als sich dann doch jemand meldete, war ich glücklich.

