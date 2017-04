Modeschau "Fair Tragen" und Tage der Nachhaltigkeit rund um den Ameisberg

Mit einer Modeschau und einer Nachhaltigkeits-Messe präsentiert sich der Verein "LDA"

Die Firma Kreisel präsentiert sich am Tag der Nachhaltigkeit in Lembach. Bild: privat

LEMBACH. Nachhaltigkeit und Fairness sind die Grundpfeiler des Vereins „Lebensraum Donau-Ameisberg“ (LDA). Am 6. und 7. Mai stehen nicht nur die wohl fairste Modeschau der Region, sondern auch ein Tag der Nachhaltigkeit mit E-Mobilitäts-Messe und die Verleihung des Nachhaltigkeitspreises auf dem Programm. Die Lebensraum-Gemeinden bilden zusammen übrigens die erste Fair-Trade-Region Oberösterreichs. Los geht es am 6. Mai ab 17 Uhr mit der „Fair Tragen“-Modeschau mit Vorträgen in der Lembacher Alfons-Dorfner-Halle. Aussteller aus den Bereichen Kosmetik, Bekleidung und Schmuck sind mit von der fairen Partie. Von der Naturfaser-Jeans bis Naturkosmetik ist alles da, was ein nachhaltiges Herz begehrt.

Nachhaltig biologisch

„Wir achten gleichermaßen auf den biologischen Aspekt, wie auf Regionalität“, sagt Obmann Alois Lauss. „Unser Vereinsvorstand bemüht sich durch vielfältige Aktivitäten, die Umwelt zu schützen und die Lebensqualität in allen Lebensbereichen zu verbessern“, fasst Willi Hopfner zusammen, der seit Beginn an treibende Kraft hinter der Initiative ist. Aus allen acht Mitgliedsgemeinden sind engagierte Männer und Frauen im Verein aktiv - von Kollerschlag über Hofkirchen, Oberkappel und Pfarrkirchen bis nach Hörbich, Lembach, Niederkappel und Sarleinsbach. Bei der Modeschau gibt es aber nicht nur die neuesten Trends zu sehen, sondern auch eine Tanzeinlage der Tribal-Gruppe „Isis Noreia“. Tribal sieht auf den ersten Blick aus wie Bauchtanz, ist aber mehr Improvisationstanz auf hohem Niveau. Die Modeschau selbst wird um 19.30 Uhr beginnen.

E-Mobilität im Mittelpunkt

Weiter geht es dann am Sonntag, dem 7. Mai mit dem Tag der Nachhaltigkeit und der E-Mobilitätsmesse. Beginn ist um 13 Uhr ebenfalls in der Alfons-Dorfner-Halle. Bio-Aussteller aus der Region mischen sich zwischen die namhaften E-Mobilitäts-Ausstatter. Unter anderem ist der Mühlviertler E-Pionier Kreisel aus Freistadt zu Gast. Kreisel hält einen Vortrag zum Thema „E-Mobilität und Speichertechnologien“. Außerdem wird der Nachhaltigkeitspreis verliehen.

Auf alle Fälle erwartet das Publikum ein buntes Programm an zwei Tagen ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit.

Mehr zum Thema