Mitterlehner kehrte Politik den Rücken

ROHRBACH. Ecker neuer VP-Bezirksobmann.

Reinhold Mitterlehner bei der "Amtsübergabe" Bild: Thomas Fellhofer

Reinhold Mitterlehner war in der Vergangenheit die Stimme des Mühlviertels in höchsten Regierungskreisen. Die ÖVP Rohrbach führte er 15 Jahre lang als Obmann. Nachdem der Ahorner in Wien seine Ämter niederlegte, zog er auch im Bezirk Rohrbach einen Schlussstrich. Der Bezirk Rohrbach sei ihm Zeit seines politischen Wirkens ein Anliegen gewesen: "Der Kontakt hat immer gut funktioniert, und es ist nichts unerledigt geblieben", blickt er auf 15 Jahre als Parteiobmann der Rohrbacher VP zurück. Damit war Mitterlehner ein Jahr länger in dieser Position als Vorgänger Karl Lauss und fast so lange wie Obmann-Urgestein Franz Leitenbauer.

"Besonders gefreut haben mich die Wahlergebnisse der letzten beiden Bezirksparteitage. 100 Prozent Zustimmung in geheimen Wahlen, das hat mir wirklich Kraft gegeben." Das Ergebnis der Wahl 2013 bezeichnet Mitterlehner als "persönlich größten politischen Erfolg". Zwar stand er im Wahlkreis Mühlviertel ohnehin an erster Stelle, er habe aber auch das Vorzugsstimmen-Mandat geschafft. Als politischen Erfolg wertete Reinhold Mitterlehner auch die Tatsache, dass der Bezirk Rohrbach vor allem mental stärker geworden sei: "Wir haben die Reise von einer Randlage zur Spitze geschafft. Wir haben mehr Selbstvertrauen und Dynamik. Das schlägt sich auch in Zahlen nieder", sprach Mitterlehner die Gründungsdynamik und die Arbeitslosenzahlen an. Als Bezirksobmann folgte ihm Landtagsabgeordneter Georg Ecker nach.

