Mitterlehner: „Du musst dich resozialisieren, wie nach dem Gefängnis“

ROHRBACH. Vizekanzler außer Dienst erzählte als Jungunternehmer seinen Wirtschaftsbund-Freunden in Rohrbach vom Leben nach der Politik und von der Gründung seines Unternehmens.

Wirtschaftsbund-Bezirkschef Herbert Mairhofer, "Jungunternehmer" Reinhold Mitterlehner, WB-Rohrbach-Obmann Manfred Stallinger und Raiffeisen-Direktor Ludwig Kapfer (v. l.) beim Feierabendseiterl. (Fellhofer) Bild: Thomas Fellhofer

Zum „Feierabendseiterl“ traf sich der Wirtschaftsbund Region Rohrbach im Veranstaltungssaal der örtlichen Raiffeisenbank auf Einladung des WB-Obmannes Manfred Stallinger und Raiffeisen-Direktor Ludwig Kapfer. Referent des Abends war der wohl bekannteste Jungunternehmer der Republik: Reinhold Mitterlehner. Er sollte den Rohrbacher Unternehmern vom „Leben nach der Politik“ erzählen. Ob es ihn stört, ohne Chauffeur auszukommen oder auf das Sekretariat verzichten zu müssen, wollten seine Unternehmerfreunde wissen.

„Wenn du loslässt, fühlst du dich auf einmal befreit“, gestand Mitterlehner. Das fühle sich echt gut an. „Sogar zu einem Befreiungstarock hat mich jemand eingeladen“, erzählte er den Gästen des Abends. Nur hielt dieses Gefühl der Freiheit maximal drei bis vier Wochen an. Dann begannen die großen Spekulationen: über den Abgang, über die vergangenen Monate, über die Zukunft. „Das sind Monate, die sind nicht angenehm“, sagte Mitterlehner und weiter: „Du kannst ja nicht den ganzen Tag Urlaub machen oder mit Radfahren und Tarockieren verbringen. Das war mir zu wenig.“

Mitterlehner als Gründer

Im August schließlich kam der Entschluss zur Selbstständigkeit. „Ich habe den Manfred (Stallinger, WB-Obmann und Berater Anm.) angerufen und ihm gesagt, dass ich eine Firma gründen will. So kam alles ins Laufen.“ Die Motive dafür waren vielfältig: Einerseits merkte der ehemalige Vizekanzler, dass der Verlust der geliehenen Macht auch eine massive Veränderung des Umfeldes mit sich brachte. „Vorher bist du der Magnetpol, der alle Späne anzieht. Danach ist es, wie wenn der Pol sich umkehren würde und die Späne sich wegbewegen. Damit muss man klarkommen.“

Der Dienstwagen fehlt ihm nicht

Am wenigsten sei ihm der Dienstwagen abgegangen. „In der Stadt vielleicht schon ein wenig, aber am Land bin ich immer gerne selbst gefahren. Jetzt nutze ich auch viel mehr öffentliche Verkehrsmittel und bin begeistert. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich zuvor 15 Jahre überhaupt nicht öffentlich gefahren bin.“

Deshalb wurde in der Zeit nach der Politik der Alltag völlig umgekrempelt: „Im Prinzip musst du dich resozialisieren – wie nach dem Gefängnis“, zog Mitterlehner einen durchaus ernst gemeinten Vergleich. Am meisten fehlte ihm am Anfang ein strukturierter Tagesablauf. „Als Minister ist dein Tag minutiös durchgeplant und das über Wochen hinaus. Da gibt es keine Flexibilität. Das hat mir schon gefehlt.“

Doch auch die eigentliche Frage nach dem neuen Job beantwortete Reinhold Mitterlehner den Rohrbacher Firmenchefs. Drei Gebiete umfasse die Tätigkeit in seiner neuen Firma für Projektentwicklung und Strategieberatung. „Punkt eins ist die Vortragstätigkeit. Ich spreche auf Einladung für Firmen oder Verbände. Das mache ich, bis der ‚Marktwert‘ nachlässt. Ich schätze, das dauert so zirka drei Jahre.“ Die zweite Säule sei das Lobbying im besten Sinne des Wortes. Dabei gehe es darum, gewisse Interessen zu vertreten und die richtigen Menschen zusammenzubringen – etwa im Klima- und Energiebereich. „Man kann viele Kontakte nützen und als Türöffner fungieren – auch im Ausland.“ Als drittes Aufgabenfeld sieht er die Beratung von Unternehmen.

Das alles solle ohne Druck geschehen: „Es ist nicht so, dass ich irgendeinem Centbetrag nachrennen müsste“, sagte er. Übrigens ist Mitterlehner mit 62 Jahren kein außergewöhnlicher „Jungunternehmer“: Etwa ein Viertel der Gründer sind älter als 50 Jahre.

