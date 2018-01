Mit nur einer Hand zum Trial-Staatsmeistertitel

ENGERWITZDORF. Zwölfjähriger ist auf dem Motorrad eine Wucht.

Motorsport-Talent Julian Hauhart mit seinen stolzen Eltern Bild: privat

Julian Hauhart wurde ohne Finger an der rechten Hand geboren. Was das 12-jährige Motorsport-Talent vom ETC Treffling aber nicht vom Gasgeben abhält. Der Mühlviertler holte den Jugend-Staatsmeistertitel im Motorrad-Trial (Geschicklichkeitsfahren im Gelände) und gewann dabei fünf von sieben Saisonläufen.

Auch ein Verdienst von Vater Thomas und seinem Vereinspräsidenten Josef Kolberger, die für das 125-ccm-Motorrad vor einigen Jahren extra einen Spezialgriff austüftelten. Bremse und Kupplung haben dabei auf dem Lenker Platz getauscht. Seine Hand steckt der Nachwuchsbiker in eine auf der rechten Seite fixierte Plastikhülle und kuppelt durch Drehbewegungen. Dank fleißigem Training und viel Willen zählt Hauhart bereits zu den größten heimischen Talenten im Trial-Sport.

Für seinen Titelgewinn wurde Hauhart vergangene Woche nun auch von der Austria Motorsport Federation (AMF) im Technischen Museum in Wien bei der Staatsmeister-Ehrung in großem Rahmen gefeiert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema