Michael Wacha übernimmt Chirurgie am LKH Freistadt

FREISTADT. Der gebürtige Linzer wechselt vom Kepler-Universitätsklinikum in das gespag-Spital in Freistadt.

Begeisterter Tänzer wird neuer Chef-Chirurg in Freistadt. Bild: (gespag)

Oberarzt Michael Wacha (47) übernimmt mit Freitag das Primariat der Abteilung für Chirurgie am gespag-Spital in Freistadt. Er folgt in dieser Funktion Primar Otto Reindl nach, der in den wohlverdienten Ruhestand tritt. Michael Wacha ist seit 2004 als Oberarzt für Chirurgie an der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Kepler-Universitätsklinikums (vorm als AKH Linz) tätig, seit 2012 als leitender Oberarzt. Aktuell ist er im Kepler-Universitätsklinikum Leiter der Spezialambulanz für Coloproktologie, also für Darm- und Enddarmerkrankungen.

Viele Spezialausbildungen

Zudem ist Wacha auf minimal-invasive Chirurgie im Bereich Galle, Dickdarm, Hernien und in der Reflux-Chirurgie spezialisiert. Seine Ausbildung zum Facharzt für Chirurgie absolvierte der gebürtige Linzer am Kepler-Universitätsklinikum sowie am gespag-Spital in Rohrbach.

Michael Wacha ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen im Alter von 16 und 18 Jahren. Seine private Leidenschaft gilt vor allem dem Tanzen.

