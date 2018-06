Messe und Vortrag zum Gedenkjahr am Kalvarienberg

JULBACH. Am Kalvarienberg in Julbach wird am Sonntag um 10.30 Uhr wieder eine Gedenkmesse gefeiert.

Walter Wöss lädt zur Messe ein. Bild: (priv.)

Schlägls Novizenmeister Jakob Eckerstorfer wird die Messe halten. Musikalisch gestaltet wird die Feier durch die bekannte Familienband "Leinöl". Danach steht ein Festvortrag über das Gedenkjahr von Thomas Großruck auf dem Programm. Es geht um die Jahrestage 100 Jahre erste Republik, 80 Jahre Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, 50 Jahre Einmarsch der Russen in die CSSR. Großruck ist ein anerkannter Historiker und hat sich intensiv mit diesen Themen beschäftigt.

Besonders angesprochen sollen sich auch die ehemaligen Schülerinnen und Schüler von Professor Josef Schlögl fühlen. Schlögl war Pädagoge und Partner in der schulischen Ausbildung in den berufsbildenden Schulen in Rohrbach. "Pepi" Schlögl ist im Jahr 2016 verstorben, und für ihn wird bei der Gedenkmesse ein Gedenkstein niedergelegt.

Der Gedenkplatz in Julbach ist Teil des "Julbacher Perlenweges". Der Verein "Julbach aktiv" und die Studentenverbindung "Mühlgau zu Rohrbach" haben in den vergangenen Jahren eine Ansammlung von kleinen Juwelen für und in Julbach geschaffen. Initiator und guter Geist ist dabei Walter Wöss.

