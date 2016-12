"Messe Mühlviertel" beschert Freistadt einen vollen Veranstaltungskalender

FREISTADT. Baumesse, Autoschau und ein Konzert von Nik P. sind erste Höhepunkte im Messejahr.

Familie Schwarz im Gartenpavillon, den sie in Freistadt gewonnen hat. Bild: privat

Auf ein erfolgreiches Jahr 2016 blickt die Messe Mühlviertel zurück. "Die Baumesse und die Autoschau sind gut gelaufen", so Messe-Präsident Franz Kastler. "Durch den Umbau der Messehalle haben wir zusätzliche Veranstaltungen wie Tagungen, Firmenfeiern oder Konzerte dazu bekommen. Diese Ereignisse stärken uns als Messe, aber auch die Stadt und die Region."

Ein starkes Echo hat die neue Erlebnismesse im August bei den vielen heimischen Besuchern und Ausstellern gefunden. Ein Höhepunkt war dabei die Verlosung eines Gartenpavillons, den die Firma Lengauer Holz aus Neumarkt direkt während der Erlebnismesse von Hand angefertigt hat. Inzwischen wurde der moderne Pavillon bei der Gewinner-Familie Schwarz in Altenberg angeliefert und fertig montiert.

Für das Messejahr 2017 laufen schon die Vorbereitungen. Den Auftakt macht der "Landjugendkongress 2017" mit der Landesversammlung und der "Langen Nacht der Landjugend" am 7. Jänner. Weitere Highlights im Veranstaltungskalender der Messe Freistadt sind die Konzerte von "Nik P. & Band" am 1. April und den "Amigos" am 9. September. Zu den Traditionsveranstaltungen gehört auch im kommenden Jahr die "Mühlviertler Baumesse" von 3. bis 5. Februar rund um neue Bautrends. Am 18. und 19. Februar folgt die "Freistädter Motorshow" mit Neuheiten der Automobilwelt.

Messe-Schwerpunkt Wasser

Höhepunkt im Sommer ist vom 11. bis 13. August die "Erlebnismesse Wasser & Wald". Im Mittelpunkt dieser umfassenden Informations- und Leistungsschau steht diesmal die faszinierende Welt des Wassers und seine vielfältige Wirkung auf alles Leben auf der Erde. Verbunden wird dieser Messeschwerpunkt erneut mit dem heimischen Wald.

Messe Mühlviertel - die Schwerpunkte 2017

Kongress: Die Landesversammlung der Landjugend Oberösterreich vereint am 7. Jänner 700 Funktionäre aus dem gesamten Bundesland in der Messehalle. Höhepunkt ist die „Lange Nacht der Landjugend“.

Konzerte: Schlager-Sänger und Hit-Lieferant Nik P. spielt mit seiner Band am 1. April in der Messehalle Freistadt. Nostalgie pur verspricht der Auftritt der „Amigos“ am 9. September.

Thema Wasser: Der Lebensraum Wasser bildet heuer den inhaltlichen Schwerpunkt der Erlebnismesse vom 11. bis 13. August. Auch der heimische Wald ist bei dieser Ausstellung ein

Aussteller-Fixpunkt.

