Mentales Training zahlt sich aus: Schiffler in Topform

HINTERSCHIFFL. Um eine Zehntelsekunde schneller und fehlerfrei: Feuerwehr Hinterschiffl fordert die Weltmeister heraus.

Auf dem heimischen Rasen ließen sich die Mannen der FF Hinterschiffl die Butter nicht vom Brot nehmen. Sie hängten ihre schärfsten Rivalen – die Weltmeister-Truppe aus St. Martin – um eine Zehntelsekunde ab (28,76 Sek.) und waren im Gegensatz zu den Konkurrenten auch noch fehlerfrei. Die Bezirksliga-Wertung im Aigener Abschnittsbewerb in Bronze war den Gastgebern nicht mehr zu nehmen. Vor allem mental zeigten sich die Schiffler vor dem nahenden Landesbewerb extrem stark. Mit perfekter Vorbereitung – nicht nur taktisch, sondern auch mental – geht die Hinterschiffler Gruppe in einem Bewerb an den Start. Eine halbe Stunde vor einem Bewerb sucht sich die Gruppe jedes Mal ein ruhiges Platzerl und stellt sich mental auf den Lauf ein. Mit einem kleinen Spiel, mit einer Übung oder anderen Ablenkungen macht die Gruppe ihre Köpfe frei von negativen Gedanken. Auf dieses Mentaltraining legt Bewerbsgruppentrainer Bernhard Eder sehr viel Wert. Die Anspannung der Läufer kennt er als wettkampferprobter Feuerwehrmann.

Die Damengruppe aus Julbach konnte den Heimvorteil ebenfalls verwerten und mit 35,74 Sekunden Löschangriffszeit fehlerfrei punkten.

Die Julbacher Gruppen haben übrigens auch diese Woche beim Bezirksbewerb Heimvorteil, der ebenfalls wieder auf der heimischen Sportanlage ausgetragen wird.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema